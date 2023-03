Historisk seger för Norrköping: "Fantastiskt"

Inom fem år är tanken att IFK Norrköpings damlag, som bildades så sent som 2009, ska vara med och slåss om Champions League-platserna.

På måndagskvällen visade IFK-spelarna att de kan ha något intressant på gång redan under sin första damallsvenska säsong.

Inför 1 793 åskådare på ett snöigt "Parken" lyckades de med något som varken de själva eller något annat lag i elitettan mäktade med förra året: att besegra Växjö.

— Vi var alla nervösa, men också otroligt taggade. Det är en historisk dag här i Norrköping så det var otroligt kul att få gå ut till den här publiken. Det känns fantastiskt och de här tre poängen sätter kanske lite prägel på den här säsongen, säger IFK Norrköpings lagkapten My Cato till TV10.

Matchvinnarna var två till antalet, och båda är nyförvärv inför den här säsongen.

Misslyckat inlägg?

Chelsie Dawber satte 1–0 i den 12:e minuten när hennes inlägg från höger (eller om det faktiskt var tänkt som ett skott?) seglade hela vägen över Växjömålvakten Louise Högrell och in i den bortre burgaveln.

Den 23-åriga australiskan, som anslöt till klubben för bara några veckor sedan, blev därmed den första damallsvenska målskytten i IFK Norrköpings historia.

— Det är rätt häftigt för mig, det är min första match med laget. Förhoppningsvis håller vi i det och tar årets första seger, sade Dawber till TV10 i paus.

Växjö vann 21 matcher i elitettan förra året och tappade bara poäng fem gånger. Många gånger var det Evelyn Ijeh – 22 mål i fjol – som låg bakom segrarna.

Därför var det föga förvånande att 21-åringen var inblandad i Växjös kvittering.

Tilde Johansson hittade Juliette Kemppi på vänsterkanten och finländskan skickade in bollen i straffområdet. Den landade hos Ijeh som inte själv lyckades få in bollen, men returen tog Elin Nilsson hand om och tryckte in 1–1.

"Bra start"

Men IFK Norrköping vägrade att låta hemmafansen nöja sig med en poäng i klubbens första damallsvenska match.

Med kvarten kvar hamnade bollen i Växjös straffområde och efter många om och men landade den framför fötterna på Vilma Koivisto. Till skillnad från lagkompisarnas försök, som hela tiden stannade på Växjöspelare, dundrade finländskan distinkt in segermålet.

— Det var ett bra inspel och sedan hade vi kanske tre–fyra skott innan bollen kom till mig. Jag kunde bara skjuta in den i mål, säger Koivisto.

— Riktigt skönt att ta tre poäng, det var en väldigt bra start på serien.