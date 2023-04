Häcken imponerar – "finns stor övertygelse"

När Häcken tog sitt första SM-guld, förra säsongen, vann man ingen av matcherna mot Elfsborg. I Borås blev resultatet 4–4, i en match där lagen gjorde var sitt självmål och Alexander Jeremejeff stod för Häckens övriga tre.

Där och då började Hisingslagets förlustfria svit i allsvenskan, som efter årets premiär är 16 matcher lång. Nio segrar och sex kryss blev det under andra halvan av guldsäsongen i fjol.

Bortdömt mål?

Denna gång var Häcken bäst från start till mål mot Elfsborg.

— Från första sekund skapar vi målchanser, i första anfallet, säger Per-Mathias Högmo, tränare i Häcken.

Det var också gästerna som började bäst på Borås arena.

I femte minuten tog Bénie Traore snyggt ner en långboll från backlinjen och placerade bollen i mål. "Offside", ansåg domarna. Det såg dock inte ut så på reprisbilder.

Traore själv tycker inte heller att han var offside. Men han framhåller att domarna måste ta ett snabbt beslut.

— Så man får ta det med ro ("You have to walk in peace"), säger Bénie Traore lugnt till Discovery+.

Tungt för Elfsborg

I stället nickade Ibrahim Sadiq in 1–0 till Häcken i 20:e minuten, när ett inlägg från Lars Olden Larsen gick över Elfsborgs försvar, inklusive målvakten Hákon Valdimarsson.

Simon Gustafson har en höftskada, och ersattes av Romeo Amane i Häckens startelva. Amane gjorde en mycket bra match, och punkterade Elfsborgs hopp med 2–0 på en snabb kontring i andra halvlek. Lars Olden Larsen spelade fram igen.

Johan Larsson, lagkapten i Elfsborg, var inte nöjd med hur det såg ut:

— Målen som kommer till är egentligen saker som vi ska klara av att reda ut. Men det gör vi inte. Och vi är lite uddlösa när vi själva har lägen, säger han.

Häcken var desto bättre. Förra året vann Alexander Jeremejeff allsvenskans skytteliga med 22 fullträffar. Nu har han flyttat utomlands. I seriepremiären ersattes han, liksom i de flesta cupmatcherna, av Bénie Traore (som var långtidsskadad i fjol).

"Gör vad som krävs"

Därmed har Häcken tre snabba, giftiga forwards på planen, och gör sina mål lite annorlunda än med den tyngre centertypen Jeremejeff. Men det är påfallande hur mästarlaget bara rullar på.

— Det var stabilt. Man kände igen oss, från det vi har gjort tidigare. Vi var trygga i det vi gjorde, och det var lönsamt också, säger Samuel Gustafson.

Han talar om vikten av ödmjukhet, när laget får beröm från många håll.

— Det var väl liksom den starkaste känslan efter idag, att vi fortsätter göra det som krävs.

— Vi jobbar stenhårt, och vet att det är det som krävs för att fortsätta vara bra, säger Samuel Gustafson.

Nästa lag som utmanar mästarna är Hammarby, som kommer till en sannolikt utsåld arena på Hisingen på söndag.