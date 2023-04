Tuff start för Lampard – ny förlust för Chelsea

Efter att ha sparkat tränaren Graham Potter vände sig ägarna Todd Boehly och Behdad Eghbali till ett känt namn i Chelsea-kretsar.

Frank Lampard.

Men inte ens 44-åringen har fått ordning på London-klubben.

Efter 0–1 borta mot Wolverhampton följde 0–2 borta mot Real Madrid i Champions League-kvartsfinalens första match.

Och sedan kom 1–2 hemma mot Brighton.

Tappade ledningen

Lampards Chelsea fick visserligen en smakstart på Stamford Bridge med Conor Gallaghers 1–0 i 13:e minuten – sedan gick det bara utför.

I slutet av halvleken kvitterade Danny Welbeck och i 69:e minuten ordnade Julio Enciso vändningen.

Och som 19-åringen gjorde det.

Paraguayanen drog till med högern, bollbanan var rak, farten hård – och slutligen satt bollen i målvakten Kepa Arrizabalagas ena kryss.

En fullträff som gav Brighton viktiga poäng i kampen om spel ute i Europa.

För Chelsea blev det bara ytterligare en tung förlust.

För Frank Lampard & Co handlar det om att repa mod snabbt, då Champions League-returen mot Real Madrid väntar på tisdag.

En annan klubb som också har det tufft är Everton.

1–3 hemma mot Fulham innebär att de fortsatt riskerar degradering till Championship.

Om Nottingham eller Leicester tar poäng mot Manchester United på söndagen respektive Manchester City senare i kväll – då är Everton under tabellens nedflyttningsstreck.

Ouattara sänkte Tottenham

Tottenham, med svenska landslagsmittfältaren Dejan Kulusevski från start, förlorade hemma mot Bournemouth.

Gästernas Dango Ouattara prickade in segermålet, 3–2, sent på tilläggstid.

Dessförinnan hade Tottenhams inhoppare Arnaut Danjuma tryckt in 2–2-målet via försvararen Jack Stephens och Richarlison – som innan Danjumas mål fick ett mål bortdömt – var sedan ytterst nära att nicka in ytterligare ett hemmamål.

I stället kontrade gästerna in avgörandet.

Alexander Isaks Newcastle, med svenske landslagsanfallen med från start, hann rada upp fem raka segrar innan sviten nådde sitt slut i Birmingham.

Aston Villa vann med 3–0, efter två mål av Ollie Watkins och ett av Jacob Ramsey.