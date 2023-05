Kanada till semi – slog ut värdnationen Finland

Finland, som även i fjol var värd för världsmästerskapet, får inte fira ett nytt VM-guld på hemmaplan.

Jack Quinn gav kanadensarna ledningen sju minuter in på den första perioden. Quinn bjöd på en fin dragning innan han skickade i väg pucken mot den finländska målburen där Växjös guldmålvakt Emil Larmi stod mellan stolparna. Avslutet letade sig in i mål under Larmis benskydd, ett avslut som Larmi nog borde gjort mer på.

1–0 Kanada var det och 2–0 kom i mitten på den andra perioden.

En kanadensisk spelvändning blev till slut ett två mot ett-läge där Samuel Blais var siste man på pucken. Blais skott, från nära håll, letade sig upp i nättaket bakom Larmi – som till skillnad från det första målet var mer chanslös på det andra.

Spiken i kistan satte Michael Carcone när han pangade in 3–0 i början av tredje perioden.

Finland fick in en reducering i slutskedet, signerad Teemu Hartikainen, men det hjälpte föga – framför allt då Tyler Toffoli skickade in slutresultatet 4–1 kort därefter.