Bosse gick till Ica-butiken – hånas av kunderna

Känner du igen profilen som plötsligt dök upp på Ica-butikens Facebook? Det gjorde i alla fall en hel del kunder – och alla gillade inte det de såg.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson drar sig inte för att sticka ut eller synas.

Förutom sitt jobb inom fotbollen, så har 56-åringen de senaste åren synts till i SVT:s "Kaeli dejtar". I det populära programmet försöker han hjälpa komikerna Kaeli Abdi att bli fotbollsfru.

Han har även varit med i SVT:s talkshow Carina Bergfeldt och TV4:s "Förrädarna".

Super-Bosse besökte Grisslehamns livs

Nu har Bosse Andersson dykt upp i rutan igen, men den här gången i en betydligt mindre kanal. Det är den lokala Ica-butiken Grisslehamns Livs som lagt ut en filmsnutt med den kända sportprofilen på Facebook.

"Tjena alla djurgårdare i Roslagen. Super-Bosse åkte upp till Grisslehamn.

Man ser ju här, det är som när vi ska sälja fotbollsspelare. De har trissat roslagsäggen, allting priserna, men det verkar gå bra i varje fall. Kunderna är nöjda.

Full fart framåt håll tätt bakåt."

"Pinsam pajas"

Reaktionerna lät inte vänta på sig, från både glada djurgårdare och inte lika muntra AIK:are:

"Härligt Bosse"

"Heja Bosse"

"Pinsam pajas"

"Vem är det?"

"Färdighandlat i den butiken"