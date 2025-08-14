Nyheter24
Ica

Bosse gick till Ica-butiken – hånas av kunderna

Publicerad: 14 aug. 2025, kl. 19:30
En bild på Bosse Andersson och en Ica-skylt.
Det dök upp en välkänd figur på Grisslehamns Livs. Foto: facebook.com/grisslehamnslivs

Känner du igen profilen som plötsligt dök upp på Ica-butikens Facebook? Det gjorde i alla fall en hel del kunder – och alla gillade inte det de såg.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Djurgården IF

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson drar sig inte för att sticka ut eller synas. 

Förutom sitt jobb inom fotbollen, så har 56-åringen de senaste åren synts till i SVT:s "Kaeli dejtar". I det populära programmet försöker han hjälpa komikerna Kaeli Abdi att bli fotbollsfru. 

Han har även varit med i SVT:s talkshow Carina Bergfeldt och TV4:s "Förrädarna". 

MISSA INTE: BankID slutar snart fungera för dessa Android-användare

Super-Bosse besökte Grisslehamns livs

Nu har Bosse Andersson dykt upp i rutan igen, men den här gången i en betydligt mindre kanal. Det är den lokala Ica-butiken Grisslehamns Livs som lagt ut en filmsnutt med den kända sportprofilen på Facebook. 

"Tjena alla djurgårdare i Roslagen. Super-Bosse åkte upp till Grisslehamn. 

Man ser ju här, det är som när vi ska sälja fotbollsspelare. De har trissat roslagsäggen, allting priserna, men det verkar gå bra i varje fall. Kunderna är nöjda. 

Full fart framåt håll tätt bakåt."

"Pinsam pajas"

Reaktionerna lät inte vänta på sig, från både glada djurgårdare och inte lika muntra AIK:are:

 "Härligt Bosse" 

"Heja Bosse"

"Pinsam pajas" 

"Vem är det?" 

"Färdighandlat i den butiken" 


