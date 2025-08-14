Bosse gick till Ica-butiken – hånas av kunderna

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson drar sig inte för att sticka ut eller synas.
Förutom sitt jobb inom fotbollen, så har 56-åringen de senaste åren synts till i SVT:s "Kaeli dejtar". I det populära programmet försöker han hjälpa komikerna Kaeli Abdi att bli fotbollsfru.
Han har även varit med i SVT:s talkshow Carina Bergfeldt och TV4:s "Förrädarna".
Super-Bosse besökte Grisslehamns livs
Nu har Bosse Andersson dykt upp i rutan igen, men den här gången i en betydligt mindre kanal. Det är den lokala Ica-butiken Grisslehamns Livs som lagt ut en filmsnutt med den kända sportprofilen på Facebook.
"Tjena alla djurgårdare i Roslagen. Super-Bosse åkte upp till Grisslehamn.
Man ser ju här, det är som när vi ska sälja fotbollsspelare. De har trissat roslagsäggen, allting priserna, men det verkar gå bra i varje fall. Kunderna är nöjda.
Full fart framåt håll tätt bakåt."
"Pinsam pajas"
Reaktionerna lät inte vänta på sig, från både glada djurgårdare och inte lika muntra AIK:are:
"Härligt Bosse"
"Heja Bosse"
"Pinsam pajas"
"Vem är det?"
"Färdighandlat i den butiken"