Skyttebronset åttonde svenska ES-medaljen

Italiens Mauro de Filippis tog sedan guldet.

Levin Andersson – som sedan tidigare ordnat en kvotplats till OS i Paris via silver under EM förra året – ordnade Sveriges åttonde medalj under Europeiska spelen

Medalj nio och tio är redan bärgade genom boxaren Nebil Ibrahim och pingisherrarna. Nebil får minst brons i 57-kilosklassen och bordtennisherrarna tar minst silver efter att ha slagit ut Frankrike med 3–2 i matcher.