Svenska blodig i mål: "Så här det ska se ut"

Under lördagen avgjordes medeldistansen för damer under världscuptävlingarna i Ceská Lipá, Tjeckien.

Tove Alexandersson fortsatte att dominera och plockade hem vinsten med 1.07 före tvåan Simona Aebersold, Schweiz. Sanna Fast blev trea i loppet med 24 bakom Aebersold, vilket är Fasts första pallplats för säsongen.

Men Alexanderssons vinst skulle hamna i skymundan när lagkamraten Karolin Ohlsson sprang i mål åtta minuter senare med blod i hela ansiktet.

"Jag vurpade in i en stock som hade en vass pinne som petade mig rakt in i min panna. Först tänkte jag fy vad det rinner vatten, men sen torkade jag mig med handen och såg det var blod. Men det är så här det ska se ut, jag är ok", sade Karolin efter målgången enligt Svenska orienteringsförbundet.

Ohlsson slutade på en 29:onde plats.

I och med Alexanderssons vinst utökar 30-åringen ledningen i totalen. Hon leder före lagkamraten Sara Hagström, som sprang in på en fjärdeplats i medeldistansen.

Övriga svenska löpare topp tolv var Lisa Risby som blev sjua, Elin Månsson som blev nia, Johanna Ridefelt elva och Andrea Svensson tolva.

Världscuptävlingarna i Ceská Lipá avslutas under morgondagen med långdistans.