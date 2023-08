Fallfrukt ska ta Sverige till VM-final

Sverige har alltid varit bra på fasta situationer. Men inför VM har det svenska ledarteamet – med assisterande förbundskapten Magnus Wikman, analytikern Anders Eriksson och målvaktstränaren Leif Troedsson i spetsen – lagt ner ännu mer jobb på just hörnor och offensiva frisparkar.

Det har gett utdelning. Sju av elva svenska mål, om man räknar in två straffmål, har kommit på fasta situationer.

— Vi lägger jättemycket tid på det i träning. Vi har ett fantastiskt team med Wikman och Anders som kollar upp saker. Och vi har olika strategier beroende på vilka vi möter, och vi utnyttjar det på ett bra sätt. Vi vet att vi är starka där, vi är bra på huvudet så varför inte utnyttja det, säger Amanda Ilestedt.

Oväntad skyttedrottning

Arsenalbacken har haft ett sensationellt VM och ligger delad tvåa i turneringens skytteliga på fyra mål. Inför mästerskapet hade hon gjort åtta mål under hela sin tioåriga landslagskarriär.

— Det var nog inte så många som hade förväntat sig att hon skulle ha gjort flest mål i vårt lag. Men hon är en fantastisk spelare och förtjänar verkligen det här. Vi vet alla hur bra hon är på att nicka och fasta situationer är en av våra styrkor. Så jag är inte förvånad. Men jag är glad för hennes skull, säger anfallaren Fridolina Rolfö.

Inför dagens semifinal mot Spanien på Eden Park i Auckland vill Sverige fortsätta på den utstakade vägen. Mittfältaren Kosovare Asllani hoppas att det svenska specialvapnet ska bära hela vägen till en VM-final, i så fall Sveriges andra genom tiderna på damsidan, och den första sedan VM-silvret 2003.

— Fasta situationer är en av våra största styrkor och något som vi jobbar med. Amanda är fantastisk men vi har så många spelare som är väldigt bra i straffområdet. I slutändan är det ingen av oss som bryr sig om vem leder den interna skytteligan, vi vill bara vinna, säger Asllani.

Amanda Ilestedt använder oftast huvudet när hon gör mål på fasta situationer. Men i kvartsfinalen mot Japan stod hon för ett annat slags mål. Asllani slog ett frisparksinlägg som den japanska målvakten boxade undan. Men då var de svenska spelarna på hugget, precis som man har tränat på. Nathalie Björn var först på bollen och fick till slut fram den till Magdalena Eriksson. Hon behövde i sin tur tre försök innan hon lyckades fösa den vidare till Ilestedt, som sedan tryckte in bollen i nät.

Falling fruit?

Under måndagens presskonferens försökte Sveriges förbundskapten Peter Gerhardsson förklara det fina med målet på sin karakteristiska svengelska.

— Fasta situationer är väldigt viktigt och Amanda är väldigt bra på huvudet. Men man kan göra mål på olika sätt och vi vet att hon inte bara kan göra mål direkt på fasta situationer, utan även på … vad heter det? Old fruit is falling down. You need to pick it up. Det var det vi gjorde i förra matchen. Falling fruit?

För assisterande förbundskaptenen Magnus Wikman var det en njutning att se Ilestedt forcera in fallfrukten i mål.

— Någon skrev att det var det fulaste målet i VM. För mig var det det perfekta målet, det var precis så vi skulle göra mål på frispark. Både utifrån hur Japan spelar försvar och vad våra roller var – bollen skulle landa precis där och det skulle bli en massa knän eller fötter. Och det är lite härligt också. Hur något så fult kan vara så vackert för en själv, säger Wikman.

Spanien–Sverige har avspark klockan 10, svensk tid.