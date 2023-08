Svenskhoppet möter världsettan: "Härlig utmaning"

Den 92-rankade svenskan är laddad inför matchen som spelas på måndag kväll, svensk tid.

— Det blir en härlig utmaning. Det är de här matcherna vi tränar för, att spela mot toppspelarna på de största arenorna. Jag ser verkligen fram emot det, säger Peterson.

Däremot har formen inte varit helt hundra de senaste veckorna, erkänner Peterson.

— Jag spelar inte min bästa tennis. Jag har massor att jobba på och förbättra. Men det är det som gör tennisen så rolig. Varje vecka kommer en ny chans att göra det bättre.

Hon får frågan vad hon kommer göra annorlunda när världens högst rankade spelare står på andra sidan nätet i Flushing Meadows.

— Ingenting. Jag kommer att förbereda mig precis som vanligt.

US Opens andra blågula inslag blir Mirjam Björklund, som lyckades kvala in. Under måndagens ställs hon mot Elise Mertens, Belgien.

Inga svenska herrar deltar sedan Mikael Ymer under fredagen meddelat att han avslutar tenniskarriären efter att ha stängts av för brott mot dopningsreglerna.