Manchester Uniteds börsvärde miljardrasade

Tjeckiska Karolina Muchova är vidare till semifinal i US Open efter att ha besegrat Rumäniens Sorana Cirstea med siffrorna 6–0, 6–3.

Muchova till semifinal i US Open

Hetta tvingar US Open att stänga taket

Det är så varmt och fuktigt i New York just nu att tennisturneringen US Opens ansvariga beslutat att ändra sin tidigare policy och stänga, i alla fall delvis, taket på Arthur Ashe Stadium för att ge spelarna skugga.