Rödin räddade två poäng åt Brynäs

Det såg ut att bli en ny, stabil trepoängare, som den mot AIK i hockeyallsvenskans öppningsmatch.

Redan efter 5.25 stötte Noel Nordh, 18, från nära håll in den första pucken. Jack Kopacka, Linus Ölund, Miks Indrasis hittade också vägar in i målprotokollet innan matchen nått halvvägs in i den andra perioden.

Då ledde Brynäs med 4–1.

Men Västerås gav sig inte. Kalle Loponen reducerade till 2–4 varpå det smällde till i början av slutperioden. Först kvitterade Shane Gersich i spel fem mot fyra och bara 18 sekunder senare jobbade Kyle Topping in den poänggivande kvitteringen.

Karlsson avgjorde för Djurgården

Djurgården, en annan storklubb som vill tillbaka till högsta serien, hade också en lång och jobbig kväll, men även den slutade med två tagna poäng.

Vaclav Karabacek spräckte nollan för Västervik efter knappa fyra minuters spel och den ledningen höll hemmalaget i två perioder. Redan minuten in i den sista kvitterade Edvin Hammarlund.

2–2 efter 60 minuter innebar förlängning. Djurgårdens Kevin Karlsson såg till att den inte blev längre än tio sekunder.

Tungt för AIK

AIK har inlett serien med två raka förluster. Björklöven vann i Stockholm med 4–1 efter mål av Alexander Wiklund, Joel Mustonen, Scott Pooley och Myles Powell.

Nykomlingen Kalmar hade 3–1 hemma mot Almtuna men var på vippen att förlora med 3–4. Kvitteringen i slutminuten tog även den matchen till förlängning.

Där avgjorde Tim Theocharidis för Kalmar.

Nybro, också nykomling, toppar serien som enda klubb med sex poäng, tack vare 3–1 borta mot Mora. Även småländska kollegan Tingsryd vann borta, 4–2 mot Karlskoga.