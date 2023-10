Västerås nära allsvenskan efter ny seger

1997 var senaste gången som Västerås spelade allsvensk fotboll. Nu börjar en återkomst att närma sig.

Under lördagen var det Jönköpings Södra som besegrades. I solskenet hemma i Västerås vann de grönvita med 3–1. Jabir Abdihakim Ali rullade in en retur, Patric Åslund tryckte in ett inspel i krysset och Olle Edlund utnyttjade slarv från gästerna.

Jönköpings Södra fick sedan in en reducering, men segern var aldrig särskilt hotad.

Serieledande Västerås har nu tio poängs marginal, och en match mer spelad, ned till Utsikten på den allsvenska kvalplatsen. Fyra matcher återstår för Västerås.

Fyran Öster, som också jagar en allsvensk plats, vann sin match mot Örebro med 3–0.