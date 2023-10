Allsvenska spelarlöner 2023: Han tjänar överlägset mest i IFK Norrköping

Nyheter24 har tittat närmare på lönelistan på en av Allsvenskans storklubbar, IFK Norrköping, för att ta reda på vem som toppar lagets lönelista.

I topp hittar vi Jacob Ortmark med en årslön på hela 1 913 100 kronor. Därefter kommer anfallaren Christoffer Nyman med en årslön på 1 579 800 kronor. Trea på listan är Oscar Jansson som har en årsinkomst på 1 139 300 kronor.

Han tjänar mest i IFK Norrköpings ledarstab

Spelartruppen i IFK Norrköping – så mycket tjänar de

Jacob Ortmark: 1 913 100 kronor

Christoffer Nyman: 1 579 800 kronor

Oscar Jansson: 1 139 300 kronor

Laorent Shabani: 964 800 kronor

Ari Freyr Skúlason: 894 000 kronor

Marco Lund: 883 400 kronor

Daniel Eid: 860 500 kronor

Anton Eriksson: 749 600 kronor

Maic Sema: 694 800 kronor

Jesper Ceesay: 685 800 kronor

Christopher Telo: 553 700 kronor

Arnór Ingvi Traustason: 476 500 kronor

Kristoffer Khazeni: 469 500 kronor

Wille Jakobsson: 277 500 kronor

Fritiof Hellichius: 216 400 kronor

Noel Sernelius: 121 800 kronor

Isak Ssewankambo: 66 000 kronor



Kevin Höög Jansson: 0 kronor

Yahya Kalley: 0 kronor

Elvis Lindkvist: 0 kronor

Marcus Baggesen: Inkomstuppgifter för 2022 saknas

Stephen Bolma: Inkomstuppgifter för 2022 saknas

Ísak Andri Sigurgeirsson: Inkomstuppgifter för 2022 saknas



Vito Hammershöy-Mistrati: Inkomstuppgifter för 2022 saknas



Siffrorna visar inkomst av tjänst under föregående år, 2022. Notera att vissa spelares inkomstuppgifter inte har kommit in till Skatteverket vilket innebär att vissa uppgifter saknas. Några spelare kan även ha tillhört en annan allsvensk klubb under 2022 och därav fått sin inkomst, eller delar av den, därifrån.

De spelare där inkomsten är 0 kronor betyder antingen att:

Skattedeklarationen inte är helt färdigbehandlad av Skatteverket

Spelaren är under 18 år eller helt utan inkomst

Inte bosatt i Sverige under 2022

