Allsvenska spelarlöner 2023: Han tjänar överlägset mest i BK Häcken

Nyheter24 har tittat närmare på lönelistan på den allsvenska toppklubben, och förra säsongens svenska mästare, BK Häcken.

I topp hittar vi nytillskottet Tobias Sana 1 937 600 kronor. Därefter kommer Blair Turgott med en årslön på 1 409 700 kronor. Trea på listan är Even Hovland som har en årsinkomst på 1 227 900 kronor.

BK Häckens spelartrupp – så mycket tjänar de

Tobias Sana: 1 937 600 kronor

Blair Turgott: 1 409 700 kronor

Even Hovland: 1 227 900 kronor

Kadir Hodzic: 1 076 400 kronor

Simon Sandberg: 1 072 400 kronor

Samuel Gustafson: 1 021 400 kronor



Mikkel Rygaard: 946 300 kronor

Tomas Totland: 897 500 kronor

Ali Youssef: 889 200 kronor

Peter Abrahamsson: 796 800 kronor

Johan Hammar: 757 600 kronor

Valgeir Lunddal Fridriksson: 544 600 kronor

Ibrahim Sadiq: 523 800 kronor



Franklin Tebo Uchenna: 516 800 kronor



Johan Brattberg: 496 400 kronor



Simon Gustafson: 380 200 kronor



Amane Romeo: 369 100 kronor

Sebastian Banozic: 120 600 kronor

Momodou Lamin Sonko: 119 100 kronor

Filip Trpcevski: 64 500 kronor



Pontus Dahbo: 35 000 kronor

Charlie Axede: 26 500 kronor

Amor Layouni: 0 kronor

Srdjan Hrstic: Inkomstuppgifter för 2022 saknas

Ola Kamara: Inkomstuppgifter för 2022 saknas

John Paul Dembe: Inkomstuppgifter för 2022 saknas



Sigge Jansson: Inkomstuppgifter för 2022 saknas

Jacob Barret Laursen: Inkomstuppgifter för 2022 saknas

Ishaq Abdulrazak: Inkomstuppgifter för 2022 saknas



Siffrorna visar inkomst av tjänst under föregående år, 2022. Notera att vissa spelares inkomstuppgifter inte har kommit in till Skatteverket vilket innebär att vissa uppgifter saknas. Några spelare kan även ha tillhört en annan allsvensk klubb under 2022 och därav fått sin inkomst, eller delar av den, därifrån.

De spelare där inkomsten är 0 kronor betyder antingen att:

Skattedeklarationen inte är helt färdigbehandlad av Skatteverket

Spelaren är under 18 år eller helt utan inkomst

Inte bosatt i Sverige under 2022

