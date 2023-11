NHL-svensken skadad – tvingades utgå

Det var i den första perioden som skadan inträffade. Boston-forwarden Marchand satte klubban mellan benen på Liljegren och tryckte till. Liljegren for in i sargen med benen först – vilket tog illa. 24-åringen grinade illa och tvingades lämna isen.

Efter matchen sade Toronto-tränaren Sheldon Keefe att Liljegren lär bli borta från spel ett tag, enligt Sportsnet. Samtidigt uttryckte han sin besvikelse över att Marchand inte visades ut för situationen.

— Han stack in sin klubba mellan benen, gjorde som med en konservburk och såg då till att han for in i sargen med fötterna först, sade Keefe.

Någon exakt prognos för Liljegren finns inte ännu. Den 17 november och den 19 november spelar Toronto matcher i Stockholm, mot Detroit och Minnesota.

Boston vann matchen mot Toronto med 3–2 efter straffar.