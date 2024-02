Travkuskarna kör in ENORMA miljonbelopp – så mycket tjänar de

Trav är en populär sport som har hela 875 tävlingsdagar varje år. Varje helg bänkar sig tusentals framför tv:n för att följa höjdpunkten i sporten, nämligen V75.

Enligt ATG uppskattas det att omsättningen i V75 uppgår till tiotals miljoner – varje vecka.

Nyheter24 har tittat närmare på fem stjärnkuskar för att ta reda på hur framgångsrika de är. Hur mycket har de kört in i vinstpengar och hur mycket tjänar de själva?

Enligt de senaste uppgifterna från 2022 redovisar Skatteverket, ATG och Svensk Travsport att det visar sig vara en hel del.

Örjan Kilhström: Sveriges vinstrikaste kusk 2022

Örjan Kihlström är en av Sveriges mest framgångsrika travkuskar genom tiderna, och bara under 2022 körde han in de hisnande summan 57 327 618 kronor, vilket gjorde honom till det årets mest vinstrika travkusk i landet.

När det kommer till hans inkomst hade han, enligt Skatteverkets senaste uppgifter som Nyheter24 tagit del av, en fastställd förvärvsinkomst under 2022 på 536 400 kronor. Därtill hade han även ett överskott av kapital som uppgick till 475 701 kronor.

Örjan Kihlström har vunnit Elitloppet fyra gånger. Foto: Henrik Montgomery/TT

Björn Goop går i pappas fotspår

Björn Goop är son till den numera avlidna kusken och legendaren Olle Goop. Under 2022 körde Björn Goop in hela 40 301 469 kronor.

Han hade även en fastställd förvärvsinkomst, enligt Skatteverket, på 682 000 kronor och ett överskott av kapital på hela 1 711 765 kronor.

Björn Goop har vunnit Elitloppet tre gånger. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Erik Adielsson och Hail Mary

Erik Adielsson är för närvarande kusk åt stjärnhästen Hail Mary som gjorde sig ett stort namn både inför och under Elitloppet 2023, där man tog sig hela vägen till finalheatet. Under 2022 vann Adielsson 79 lopp och körde in 21 147 236 kronor i vinstsumma.

Under 2022 redovisade han även en fastställd förvärvsinkomst hos Skatteverket som uppgick till 511 900 kronor och ett överskott av kapital på 141 075 kronor.

Erik Adielsson debuterade som travkusk 1992. Foto: Lena Emmoth / Tr. Media

Jorma Kontio fortsätter vinna

Under sommaren 2023 fyllde den fortsatt aktiva stjärnkusken Jorma Kontio 70 år.



Kontio körde in 18 102 147 kronor under 2022, och redovisade samtidigt en fastställd förvärvsinkomst under samma period på 359 200 kronor.

Jorma Kontio debuterade som kusk redan som 13-åring, 1967. Foto: Tore Meek

Johan Untersteiner och pappa Peter Untersteiner

Tillsammans med sin pappa Peter Untersteiner driver Johan Untersteiner Sveriges största travstall. Johan Untersteiner kom till start hela 823 gånger under 2022. Av dessa lopp vann han 149 stycken och körde in 18 312 027 kronor i vinstpengar.

Under 2022 hade Untersteiner även en fastställd förvärvsinkomst på 698 100 kronor, enligt Skatteverkets uppgifter som Nyheter24 tagit del av.

Peter Untersteiner (t.v) och sonen Johan Untersteiner (t.h) driver Sveriges största travstall. Foto: Vegard Wivestad Grøtt & Henrik Montgomery/TT

