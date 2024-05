Så avslöjade Daniel Ståhl och Fanny Roos sin kärlek: "Varför"

Det var i januari 2023 som diskuskastaren Daniel Ståhl och kulstötaren Fanny Roos gick ut med att de var ett par officiellt genom att gå på Idrottsgalan tillsammans.

"Awesome evening at Swedish Athletics Gala with my lady from Småland", "Grym kväll på Friidrottsgalan med min dam från Småland" på svenska.

Fanny Roos oväntade samtal till tränaren

Men redan innan dess hade paret avslöjat sin relation för blivande friidrottstränaren Staffan Jönsson i Malmö, skriver Expressen.

Efter att Vesteinn Hafsteinsson slutat som kasttränare i Sverige, stod både Fanny Roos och Daniel Ståhl utan coach. Det fick Roos att ringa upp Jönsson och ställa en fråga:

– Kan du få mig att stöta 20 meter i Paris?

Samtalet fortsatte en stund innan hon avslutade med att säga:



– Förresten, det gäller Daniel också.

Samtalet förbryllade tränaren till en början, innan poletten föll ner.



– Varför ringde hon mig om Ståhl? Jag förstod ingenting, säger Staffan Jönsson.

Fanny Roos och tränare Staffan Jönsson. Foto: Henrik Montgomery/TT

Daniel Ståhl: "Glimten i ögat"

I Expressen berättar Daniel Ståhl att processen med flytt och tränarbyte var en chock för alla, men minns samtalet med glädje.

– Hon sa det med glimten i ögat. Och det var helt rätt sagt också. Hon tävlar för MAI och Staffan är MAI-tränare, säger Ståhl.

