Här är Fanny Roos och Daniel Ståhls semesterbilder från Hälsingland

Nyheter24 har samlat det som googlas mest om VM-aktuella kulstötaren Fanny Roos.

Här är alla kärlekspar i landslaget i friidrott.

Fanny Roos OS

Fanny Roos var med i OS i Tokyo 2022, och hamnade då på en sjunde plats.

Fanny Roos längd

Fanny Roos är 173 centimeter lång.

Fanny Roos ålder

Fanny Roos är född den 2 januari 1995 och är i skrivande stund 28 år.

Fanny Roos Instagram

Kulstötaren har Instagram där hon heter @fannyrooss och du hittar henne här.

Fanny Roos pojkvän – är ihop med Daniel Ståhl

Fanny Roos är tillsammans med världens bästa diskuskastare Daniel Ståhl. Paret gick ut officiellt med sin relation i januari 2023.

Detta efter att Daniel Ståhl publicerat en bild på de båda på Instagram med texten:

"Awesome evening at Swedish Athletics Gala with my lady from Småland"

Här kan du läs allt om Daniel Ståhl: Längd, vikt, familj och tränare.

Innan VM passade Fanny Roos och Daniel Ståhl på att koppla av i Hälsingland med fiske, bad och blåbärsplockning, och delade med sig av semestern på Instagram.

Fanny Matilda Charlotta Roos

Det är Fanny Roos fullständiga namn, och det är det många som googlar på i stugorna.

Här kan du läsa om Daniel Ståhls romantiska hälsning till Fanny Roos i SVT.