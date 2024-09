Armand Duplantis hoppade nyligen 6,11 under Diamond League finalen i Bryssel – och blev därmed segrare i Diamond League för fjärde året i rad.

Så mycket vann Armand Duplantis i Diamond League

Förra veckan kom det rapporter om hur mycket Mondo egentligen kunde vinna i Diamond League. Under de tidigare tävlingarna gällde en summa – men under finalen ökade summan markant.

Armand Duplantis under Diamond League. Foto: Omar Havana

Så mycket pengar fick Armand Duplantis för duellen mot Karsten Warholm

Nyligen ställde Mondo upp i en duell mot Karsten Warholm på ett 100-meterslopp. Det blev en bekväm seger för vår svenska stjärna. Men hur mycket pengar tjänade egentligen Mondo?

Duplantis sjukdomskamp efter duellen mot Warholm

100-metersloppet slet på det svenska stjärnskottet Duplantis. Natten efter duellen blev extremt sjukdomsdrabbad för Mondo. Sjukdomsfallet hade även konsekvenser under dagen efter, då Mondo tävlade i Diamond League i Zürich. Mondo vann trots svårigheterna sin tävling i Zürich, på blyga 5,82.

Mondo är rikast sedan Usain Bolt

Enligt Aftonbladet är Armand Duplantis bäst betald sedan världsstjärnan Usain Bolt. Mondos manager, Daniel Wessfeldt, svarar på frågan om Duplantis är rikast sedan Bolt.

– Ja, Och det är helt hans egen förtjänst. Det är han som skapat det här genom att leverera på varje tävling. Det är bara att titta på Diamond League-finalen här i Bryssel där han kliver in och hoppar 6,11 i tolv grader. Det bästa resultatet i hela tävlingen.

Wessfeldt kommenterar även Usain Bolt:

– Men en sprinter som Usain Bolt var unik och där är det svårt att konkurrera. Men han tävlade inte så ofta, medan Mondo tycker om att tävla. Det är jäkla skillnad.

Han kommenterar även Diamond Leagues framfart.

– Ja, det känns som det har svängt efter att ha stått still i många år. Nu kommer det in mer pengar i Diamond League nästa år då kinesiska Wanda tar över rättigheterna och det kommer in fler aktörer.

Hur mycket tjänade Usain Bolt?

Enligt Aftonbladet kunde Usain Bolt tjäna cirka 2 500 000 kronor per tävling.

Mondo tjänar, enligt uppgifter från Etusuora, 10 000 dollar per vinst i Diamond League och i finalen låg prissumman på 30 000 dollar.