Örgryte-ikonen Sören Börjesson är död

Sören Börjesson är en före detta fotbollsspelare och tränare. Nu har han gått bort – 68 år gammal.

Sören Börjesson karriär

Börjesson representerade tre klubbar i sin karriär, men är mest välkänd för sin tid i Örgryte IS. Klubbarna han representerade var Örgryte IS, Djurgårdens IF och Hovås IF. Börjesson som även kallades för "Poletten" han även med fem landskamper för det svenska landslaget.

Börjesson har även en tränarkarriär bakom sig, där han var tränare för sitt Örgryte IS.

LÄS MER:

Kändisarna på Svennis begravning – bilderna inifrån kyrkan

Svennis barn – så lever Lina och Johan i dag

Sören Börjesson i Örgryte år 2006. Foto: Adam Ihse /TT

Sören Börjesson i Örgryte år 2006. Foto: Adam Ihse /TT

Börjesson efter en seger i ett Göteborgsderby mot GAIS. Foto: BJÖRN LARSSON ROSVALL

Börjesson klappar om målvakten Dick Last efter en bortamatch mot Kalmar. Foto: MATS BORGEN / TT

Sörjs av sin före detta klubb

ÖIS meddelade på sin hemsida att "Poletten" gick bort natten till torsdag.

— Vi är djupt medtagna och chockade över det här och känner naturligtvis först och främst väldigt mycket med Sörens familj, säger ÖIS-ordföranden Terje Johansson till Göteborgs-Posten.

Johansson fyller i:

– Han hade väldigt många fina egenskaper. Han spred alltid en glädje och hade en positiv ingång till allt. När man pratade med honom var det alltid om möjligheter. En väldigt varm person och när man har jobbat nära honom, så har man förstått att han var en man som tog sig tid både för familj, vänner och fotboll. Sören var en person som verkligen brydde sig om alla.



Börjesson, som avled under natten till torsdagen, kom till Örgryte under 70-talet. När Öis tog SM-guld 1985, klubbens första sedan 1928, var Börjesson lagkapten. Samma säsong delade han också förstaplatsen i den fotbollsallsvenska skytteligan.

Sören Börjesson hann också med fem A-landskamper under sin spelarkarriär. När den var över hade han olika roller i Örgryte, där han under ett par kortare perioder också hoppade in som huvudtränare.

LÄS MER:

Zlatan i smärtor - kastar sig på golvet mitt i intervjun

Zlatan Ibrahimovic hånade Jennifer Kücükaslan i live-tv