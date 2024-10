Anette Norberg ålder – hur gammal är hon?

Anette Norberg är född 12 november 1966 vilket betyder att hon fyller 58 år hösten 2024.

Anette Norberg hemort – varifrån kommer hon?

Härnösand är staden Norberg kallar för hem och där hon bor än i dag.

Har Anette Norberg spelat curling?

Ja. Norberg har gjort sig känd för sin oerhört framgångsrika curlingkarriär.

Många känner igen Norberg från "Lag Anette Norberg" som skördade framgångar i många år. Laget bestod av Anette Norberg, Eva Lund, Cathrine Lindahl och Anna Le Moine. Det berömda laget har även blivit invalda i curlingens hall of fame. Kate Caithness är president för internationella curlingförbundet och berättade i ett pressmeddelande varför just Lag Anette Norberg blev invalda i hall of fame.

– De är värdiga mottagare av den största äran vi kan dela ut.

Caithness fyllde i:

– Deras bidrag till att utveckla sporten både på isen och bakom kulisserna ska inte underskattas.



Anette Norberg under OS 2010 I Vancouver. Foto: Robert Bukaty/TT

Anette Norberg meriter – vad har hon vunnit?

Norberg är en av sportens största genom alla tider. Under sin karriär radade hon upp mängder av meriter som hon kan se tillbaka på med stolthet. Nedan följer en lista med Norbergs främsta meriter.

OS:

2006: Guld i Turin, Italien

2010: Guld i Vancouver, Kanada

VM:

2005, 2006: Guld

2001, 2002, 2003: Silver

1988, 1989, 1999, 2011: Brons

EM:

1988, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007: Guld

1999, 2000, 2009: Silver

1995, 1997, 2006: Brons

SM:

Flera vunna SM-medaljer.

Annette Norberg under OS 2006 i Turin. Foto: MORRY GASH/TT

Anette Norberg jobb – är hon sportchef?

Ja. I början av oktober 2024 kom nyheten att Anette Norberg blir sportchef för handbollsklubben Härnösands HF. För klubbens hemsida berättar hon om jobbet.

”Jag älskar utmaningar och hoppas kunna bidra med min erfarenhet och mina kunskaper även till handbollen.”



Hon fortsätter:

”När jag fick frågan behövde jag inte fundera särskilt länge. Timingen var helt rätt och det blir spännande att vara med på resan i en nystartad förening.”



Även Sara Nylund, som är ordförande i Härnösands HF, uttalar sig om Norberg.

”Meritlistan talar ett tydligt språk. Anette vet vad som krävs för att vinna och HHF siktar på att avancera genom seriesystemet. Anette kan hjälpa oss att bli det norrländska Mecka för handboll vi vill vara.”



Är Anette Norberg med i Förrädarna 2024?

Ja. Anette Norberg är en av kändisarna som är med i den andra säsongen av Förrädarna.

Nyheter24 har tagit reda på vilka som är med i det populära tv-programmet.

Förrädarna 2024. Foto: Tommy Darmark/TV4

Har Anette Norberg varit med i Hela kändis-Sverige bakar och Let's Dance?

Förrädarna 2024 kommer inte vara det första tv-framträdandet som Norberg kommer ha gjort. Hon har nämligen varit med i både Hela kändis-Sverige bakar, Let's Dance, Mästarnas mästare och Superstars.

Anette Norberg sjukdom – har hon haft cancer?

Norberg har varit öppen med att hon drabbades av bröstcancer, vilket upptäcktes 2013. I en intervju med Expressen år 2019 berättar hon om en utmanande tid.

– Det var fruktansvärt att ta sig igenom. Det var jobbigt både fysiskt och psykiskt.

– Jag började jobba efter några månader. Det blev en sorts terapi för mig. Jag kunde för ett tag ha mina tankar någon annanstans.

Hon kommer in på att hon inte gillar termen "friskförklarad".

– Jag vet inte riktigt vad det är, det kan ju hända vad som helst. Antingen är jag frisk eller så är jag sjuk. Men nu är jag frisk.

Anette Norberg lön – hur mycket pengar tjänar hon?

Enligt Skatteverkets uppgifter, som Nyheter24 har tagit del av, hade Norberg, under 2023, en fastställd förvärvsinkomst på 435 700 kronor. Utspritt på årets tolv månader blir det 36 308 kronor per månad.

Hon är även ledamot i "Anette Norberg Consulting AB". Bolaget omsatte 551 000 kronor under 2023. Tillgångarna i bolaget uppmättes till 393 000 kronor.

Har Anette Norberg en syster?

Ja. Norbergs syster är curlaren Cathrine Lindahl, som nämndes tidigare i artikeln då hon var en del av det Lag Norberg.

Cathrine Lindahl. Foto: PONTUS LUNDAHL / TT

Har Anette Norberg partner?

Ja. I dag har Norberg en särbo som heter Kenneth Bergman.

Har Anette Norberg barn?

Norberg har två barn, Tobias och Therese, från ett tidigare förhållande.

Norberg berättade i en intervju med Hänt om sin exmake.

– Jag kände till honom, vi möttes på ett bröllop, tyckte han var lite konstig som ung, han var jättetjock och gick mest omkring men sedan flyttade han till Stockholm, kom tillbaka och var helt förändrad.

Hon berättar även om uppbrottet.

– Efter OS (2006 i Turin) infann det sig någon slags tomhetskänsla, jag började ifrågasätta mitt liv och reflektera över förhållandet. Vi växte ifrån varandra, hade ju varit tillsammans i 25 år och han var bra på att ta hand om allt när jag reste. Nu i efterhand kan jag se att jag nästan utnyttjade det, även om det inte var planerat.



Hon berättade vidare:

– Det var en jättejobbig skilsmässa, huspriserna rasade, han fick bo kvar och Tessan skyllde allt på mig. Hon var bara tio år. Tobias tog det bättre. Nu har vi en fantastisk relation men det var tufft då.



Anette Norberg med sonen Tobias. Foto: Christine Olsson/TT

Har Anette Norberg Instagram?

Ja. På Instagram heter hon @nettan1112.

