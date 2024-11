Peg Parneviks ilska mot familjevännen Tiger Woods

Peg Parnevik är i dagsläget aktuell som jurymedlem i årets upplaga av tv-programmet Idol. Hennes kändisskap tog till en början fart i realityserien Parneviks – där familjen Parnevik följdes på nära håll. En av huvudrollsinnehavarna i den nyligen nämnda realityserien var pappan i familjen, Jesper Parnevik. Parnevik har en framgångsrik golfkarriär bakom sig och är igenom det god vän med världens kändaste golfspelare, Tiger Woods. Nu har Peg Parnevik öppnat upp om sin ilska mot familjevännen Woods.

Jesper Parneviks främsta meriter

Många känner till Parnevik från hans golfkarriär. Men hur succéartad var den egentligen? Här kommer Parneviks främsta meriter:

PGA Tour:

- Phoenix Open – Vinst, 1998

- Greater Greensboro Chrysler Classic – Vinst, 1999

- Bob Hope Chrysler Classic – Vinst, 2000

- GTE Byron Nelson Classic – Vinst, 2000

- Honda Classic – Vinst, 2001

European Tour:

- Bell's Scottish Open – Vinst, 1993

- Volvo Scandinavian Masters – Vinst, 1995 & 1998

- Trophée Lancôme – Vinst, 1996

Ryder Cup:

- Representerade Europa, 1997, 1999, 2002

The Open Championship:

- Andraplats, 1994 & 1997

Swedish Golf Hall of Fame:

- Invald, 2023

Parnevik hade en mäktig golfkarriär. Foto: NIKLAS LARSSON / TT

Tiger Woods främsta meriter

Tiger Woods är den främsta golfspelaren genom alla tider. Men hur jämför han sig med Parnevik? Nedan följer Woods främsta meriter:

Majorsegrar:

- The Masters Tournament – Vinnare: 1997, 2001, 2002, 2005, 2019

- U.S. Open – Vinnare: 2000, 2002, 2008

- The Open Championship – Vinnare: 2000, 2005, 2006

- PGA Championship – Vinnare: 1999, 2000, 2006, 2007

PGA Tour-segrar:

- Totalt 82 segrar

Världsranking:

- Rankad etta i världen i totalt 683 veckor.

PGA Player Of The Year:

- Elva gånger

Woods blev även invald i golfens Hall of Fame under 2021.

Tiger Woods under British Open. Foto: Scott Heppell/TT

Jesper Parneviks vänskap med Tiger Woods

Parnevik och Woods var framstående golfspelare i samma era – detta ledde till att de blev vänner.

Vänskapen ledde till att Parnevik introducerade familjens barnflicka för Woods, vilket i sin tur ledde till att Tiger Woods och barnflickan vid namn Elin Nordegren blev ett par.

Tiger Woods och Jesper Parnevik. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Peg Parnevik uttrycker sin ilska mot Woods

Romansen mellan Nordegren och Woods slutade med att Woods var otrogen mot sin svenska fru. I Fördomspodden berättar Peg Parnevik, enligt Expressen, om situationen samt ilskan mot golfprofilen.

– Det var ju helt wild det som hände. Elin var min första barnflicka någonsin och det var på grund av mina föräldrar som de blev tillsammans. När de hände hämtade mamma oss från skolan, det var som att det sjukaste, världen går under. Som att någon hade dött. Hon var helt tyst, helt förstörd. ”Det har hänt en sak.” Det var krisläge jättelänge. Skitsvårt, de har barn tillsammans så det är någon man fortfarande träffar. Jag är anti.



Peg Parnevik. Foto: Karl Melander/TT

På frågan om han fortfarande är vän till familjen svarar Peg följande:

– Jag tror att nu har det lagt sig lite. För något år sedan var vi hos honom, hon var inte där, det var orkan. Våra föräldrar var inte hemma. Så vi var tvungna att bo hos honom och hans barn. Så det är ändå en vän till familjen.



Hon berättar om vem som läxade upp Tiger:

– Inte jag, men min pappa. Så det är ännu läskigare.



