Olivia Peet ålder – hur gammal är hon?

Olivia Peet föddes 1999 och 2024 fyller hon 25 år.

Olivia Peet längd – hur lång är hon?

Olivia Peet är ungefär 170 centimeter lång, enligt Texas Tech.

Olivia Peet pojkvän – så träffade hon Ludvig Åberg

Olivia Peet är född i Manchester, England med flyttade till Texas, USA, för studera på college, där hon sedan träffade Ludvig Åberg.

– Ja, vi träffades på college, säger hon till Aftonbladet.

Allt om Ludvig Åberg: Flickvän, familj och längd

Olivia Peet idrott – har spelat tennis

Precis som pojkvännen Ludvig Åberg har även Olivia Peet en idrottskarriär. Men istället för golf har hon satsat på tennis. Under sin tid på college spelade hon för Texas Tech och enligt The Sun vann hon 73 singlar och 71 dubbelmatcher under denna tid.

Men för ungefär ett år sedan valde hon att lägga skorna på hyllan.

"5 år senare har min collegetenniskarriär på Texas Tech tagit slut. Det har varit en av de största upplevelserna i mitt liv, full av minnen som jag kommer att vårda för alltid. Tack till alla mina tränare och supportpersonal på Texas Tech för att ni tror på mig och driver mig att vara den bästa versionen av mig själv varje dag på och utanför tennisbanan.", skriver hon i ett Instagraminlägg.

Var bor Olivia Peet?

Det är oklart om Olivia Peet bor kvar i Texas eller om hon har flyttat vidare efter collage.

Vad heter Olivia Peet på Instagram?

Olivia Peet heter @Olivia_jorgipeet på Instagram.

