Mondo och Desiré Inglander avslöjar hemligheten om bröllopet

Armand Duplantis och Desiré Inglander har blivit ett oerhört välkänt och omtyckt par i Sverige. När Mondo friade till Desiré bombades de av mängder av kärlek.

Mondo Duplantis friade till Desiré Inglander i USA

Hur gick frieriet till? I New Hampshire hade paret samlat vänner och familj för att de skulle få vara med och fira parets stora dag. Med uppdukade bord och en välutrustad bar på en strand kunde vänner och familj ta del av firandet.

Under firandet kunde man även se vänner och familj till paret festa loss i ett hus som de hyrt. Delar av sällskapet firade vidare under kommande dagar då de såg collegelaget "LSU Tigers" spela amerikansk fotboll.

Armand Duplantis och Desiré Inglander. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Nyheter24 har tagit reda på allt du vill veta om frieriet och firandet som följde.

Desiré Inglander avslöjar hemligheten om bröllopet

När man förlovar sig leder det oftast till ett giftermål – och det ser det ut att göra även i detta fallet.

På Inglanders Tiktok avslöjar hon en detalj om det kommande bröllopet som bekräftar det faktum att det kommer äga rum.

I en video kramar hon om och pussar sin Mondo. Texten till videon lyder "We just decided on a wedding date!".

Paret har alltså kommit fram till ett datum då bröllopet ska äga rum. Datumet framkommer inte i videon.

Inglander har avslöjat hemligheter om bröllopet förr

Det är inte första gången hon avslöjar något om just det kommande bröllopet. I november 2024 laddade Inglander upp en video på Tiktok där hon bad sina följare om tips på bröllopsklänningar.

Så firade Armand Duplantis sin 25-årsdag

