Så firade Armand Duplantis sin 25-årsdag

Armand Duplantis har haft en lyckad säsong med mängder av medaljer, prispengar och världsrekord. Men hur firade profilen sin födelsedag egentligen?

Armand Duplantis friade till Desiré Inglander

"Mondos" födelsedag är inte det ända som har varit värt att fira på sistone. Under september månad valde Duplantis att fria till flickvännen Desiré Inglander. Frieriet tog plats på en strand i New Hampshire, USA. Firandet pågick under en helg och på Instagram kunde man tyda hur frieriet och firandet gick till. Paret hade hyrt ett hus för vänner och familj där en fest anordnades på kvällen efter frieriet. Väl på plats på stranden var det vacker uppdukat och baren var förberedd med drinkar för kvällen.

Förlovningen har däremot inte börjat helt oproblematiskt – i alla fall om man ska tyda Inglanders Tiktok. Dagar efter förlovningen laddade hon nämligen upp en video som antydde på att paret nyligen hade bråkat. Texten till videon löd:

"När du är arg på din fästman men är på semester"

Armand Duplantis och Desiré Inglander. Foto: Jessica Gow / TT

Så firade Armand Duplantis OS-guldet

Något som också gav Duplantis anledning att fira var världsrekordet han slog på OS i Paris. Men hur gick egentligen det till? Även i detta fall kunde man följa firandet på vänner och familj till Mondos sociala medier. Duplantis berättade även i samband med firandet att han skulle fuska med sin vanliga diet och beställa in friterad kyckling. Festen ägde rum i centrala Paris i en lokal med pool.

Så firade Armand Duplantis 25-årsdagen

Ett år med många anledningar att fira fortsatte på samma vis även under november månad. Detta firande innebar att Mondo och Desiré skulle uppmärksamma Duplantis 25 år på jorden. Men hur gick det till?

Det nyligen nämnda förlovningsfirandet innehöll bland annat ett besök hos "LSU Tigers" – och så gick även födelsedagsfirandet till. Louisiana State University Tigers är skolans amerikanska fotbollslag och uppenbarligen har de den svenska stjärnan som stor supporter. På Instagram delade Duplantis ett inlägg med texten "25" följt av en tiger-emoji som symboliserar laget han var på plats för att stötta.

LSU är ett universitet som är känt för att fostra några av världens bästa atleter, och på plats på matchen var det profiltätt. Sha'Carri Richardson har tagit OS-medaljer i 100 meter och gick på den välkända skolan. På bilderna som Mondo delade ses han posera med den amerikanska löpardrottningen.

En annan som poserar med Richardson och Duplantis är den dubbla OS-guldmedaljören på 400 meter, Vernon Norwood. Man kan minst sagt säga att det kryllade av profiler på "Tigers" match.

Sveper man i bildspelet kommer man till den nämnda bilden på Duplantis, Richardson och Norwood.

Duplantis grattades av Inglander

Självklart var Inglander ute på sociala medier och grattade sin framtida man. På Instagram laddade hon upp en video med texten:

"Grattis på födelsedagen till mannen som får mig att skratta mest".

Inglander laddade även upp en Tiktok inför amerikanska fotbollsmatchen som paret närvarade vid – i videon betonar hon att det är svårt för en europé att förstå sig på reglerna för amerikansk fotboll.

