Allt om Kalis Loyd: Längd, familj, basketklubbar och pojkvän

Kalis Loyd ålder – hur gammal är hon?

Kalis Loyd föddes den 5 april 1989, vilket innebär att hon fyller 36 år under våren 2025.

Kalis Loyd längd – hur lång är hon?

Kalis Loyd familj – spelade hennes mamma och pappa basket?

Kalis Loyd syskon – har hon en bror?

När började Kalis Loyd spela basket?

I en intervju med basketklubben Malba har Kalis Loyd uppgett att hon började spela basket som tioåring. Under uppväxten ägnade hon sig också åt en hel rad andra sporter, däribland judo, simning och friidrott.

Spelade Kalis Loyd basket på college i USA?

– Det var inget jag tänkte på när jag började på skolan, men “records are made to be broken” och när jag slutade så hade jag slagit ett 20-årigt rekord, har hon sagt till Svenska basketbollförbundet.