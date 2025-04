Fotbollsikonen sågar Viktor Gyökeres – väljs bort

Hon pekas ut som Viktor Gyökeres flickvän

Viktor Gyökeres öser in mål, och det för portugisiska Sporting Lissabon. I takt med succén verkar det som att Gyökeres har hittat kärleken, i just portugisiska Lissabon. Är du nyfiken på Gyökeres portugisiska kärlek?

Ikonen väljer bort Viktor Gyökeres

– Om jag valde mellan Viktor Gyökeres och Victor Osimhen , då skulle jag välja Osimhen. Osimhen har mer erfarenhet än Gyökeres – han skulle vara det bättre valet för Mikel Arteta och Arsenal, säger han till sajten Pokerfirma.com , enligt The Mirror .

Han lyfter istället en annan svensk

En stekhet svensk anfallare som inte går under namnet Viktor är Alexander Isak , som i skrivande stund står på 20 gjorda mål under den pågående Premier League säsongen, vilket inte gått obemärkt förbi hos Petit:

Han motiverar varför just Isak hade passat in hos "The Gunners":