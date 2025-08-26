Världen i chock efter nya bilderna på världsstjärnan

Tennispubliken fick sig en smärre chock när världstvåan Carloz Alcaraz, 22, dök upp i US Open med ett helt nytt utseende.

Franska Öppna-vinnaren Carlos Alcaraz siktar på att ta hem årets andra Grand Slam, när US Open avgörs i New York.

Den 22-årige spanjoren inledde turneringen natten mot tisdag svensk tid, genom att vinna över hemmahoppet Reilly Opelka i tre raka set ( 6-4, 7-5, 6–4).

Carlos Alcaraz dök upp i ny frisyr

Men det var inte Alcaraz tennis som fick mest uppmärksamhet, utan det var världstvåans nya utseende som fick publiken att jubla.

22-åringen hade klippt av sig sitt tjocka hår, och dök upp snaggad. Efter matchen frågade han publiken vad de tyckte om hans nya frisyr, och möttes av jubel.

"Jag tror dom gillar det"

På X har reaktionerna varit mer blandade, men alla har en åsikt om världsstjärnans nya utseende.

"Snygg frisyr"

"Han kommer skrämma sina motståndare med sin nya look"

"Vad i hela världen, Carlos"

"Snälla Carlos ta aldrig av dig kepsen"

"Han ser så annorlunda ut"

"Jag kände inte igen honom"

