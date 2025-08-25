Nyheter24
Annons
Sport /Friidrott

Kaos i SVT:s direktsändning – André Pops illa ute

Publicerad: 25 aug. 2025, kl. 22:00
SVT:s programledare Andre Pops.
Andre Pops var nära att blåsa bort i SVT:s sändning. Foto: Anders Wiklund/TT & Skärmavbild: SVT

André Pops avslutade söndagens sändning av Finnkampen i SVT med rejäla problem.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Friidrott, SVT

Precis som varje augusti sände SVT Finnkampen, tävlingen där Sverige och Finland gör upp om vilken nation som är bäst på friidrott.

I år var 100:e upplagan av Finnkampen, som avgjordes på Stadion med ett väder som bjöd på både solsken, blåst och spöregn. Sverige hanterade vädret bra, och tog hem segern på både dam- och herrsidan. 

MISSA INTE: Här kastar landslagsstjärnan kläderna – visar allt i musikvideo

Regndränkt sändning i SVT

En som däremot fick stora problem med vädret var SVT:s programledare André Pops. Den erfarna programledaren höll på att avsluta sändningarna, och regnet öste ner samtidigt som det började blåsa ordentligt. 

Annons

André Pops som försökte skydda sig från skyfallet med ett paraply, fick fälla ihop det på grund av vinden. I samma veva välte ett vattenglas och programledarens papper flög iväg. 

Men programledaren höll ihop det, och lyckas avsluta sändningen. 

Här blåser Andre Pops nästan iväg 

Annons

LÄS MER:
Så mycket tjänade Truls Möregårdh på nya succén – se beloppet

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
22:36
Sport

Ljungberg om Isak: ”Känner inte igen honom”

Idag
22:00
Sport

Kaos i SVT:s direktsändning – André Pops illa ute

Idag
20:56
Sport

Mjällby rycker guldstriden – bröt måltorkan

Idag
20:30
Sport

Så mycket tjänade Truls Möregårdh på nya succén – se beloppet

Idag
20:18
Sport

Strulig start på Sveriges EM-resa: ”Lite snopet”

Idag
18:30
Sport

Truls Möregårdhs galna festnatt efter stora succén

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons