Kaos i SVT:s direktsändning – André Pops illa ute

André Pops avslutade söndagens sändning av Finnkampen i SVT med rejäla problem.

Precis som varje augusti sände SVT Finnkampen, tävlingen där Sverige och Finland gör upp om vilken nation som är bäst på friidrott.

I år var 100:e upplagan av Finnkampen, som avgjordes på Stadion med ett väder som bjöd på både solsken, blåst och spöregn. Sverige hanterade vädret bra, och tog hem segern på både dam- och herrsidan.

Regndränkt sändning i SVT

En som däremot fick stora problem med vädret var SVT:s programledare André Pops. Den erfarna programledaren höll på att avsluta sändningarna, och regnet öste ner samtidigt som det började blåsa ordentligt.

André Pops som försökte skydda sig från skyfallet med ett paraply, fick fälla ihop det på grund av vinden. I samma veva välte ett vattenglas och programledarens papper flög iväg.

Men programledaren höll ihop det, och lyckas avsluta sändningen.

Här blåser Andre Pops nästan iväg

