Maja Nilsson Lindelöfs hint – röjer "Vigges" framtidsplaner

Victor Nilsson Lindelöf radade upp 284 matcher för storklubben Manchester United. När säsongen 2024/25 rundades av vinkade mittbacken farväl till klubben.
Det blir Nilsson Lindelöfs nästa klubbadress
Sedan det stod klart att Nilsson Lindelöf inte skulle förlänga sitt kontrakt har det spekulerats i vad som skulle kunna bli profilens nästa klubbadress.
En klubb som har nämnts är Bayer Leverkusen, som tränas av Manchester Uniteds tidigare tränare Erik Ten Hag. Även Everton har nämnts som ett möjligt steg.
Någon av de nyligen nämnda klubbarna verkar det däremot inte bli, då italienska klubben Fiorentina förhandlar om spelaren, enligt italienska Corriere Dello Sport.
Tidningen uppger även att svenskens lön skulle sänkas ordentligt om flytten till "La Viola".
Fruns tydliga flytthint
Mycket logistik ligger bakom en flytt mellan två klubbar. Efter flera år i Manchester har familjen Nilsson Lindelöf spenderat sommaren i Sverige, för att nu återigen röra på sig.
Denna gång verkar det som sagt bli Florens som väntar för familjen – något Maja Nilsson Lindelöf hintade om på plattformen Snapchat.
Maja Nilsson Lindelöf hintar tydligt att en flytt är på gång. Nu återstår det att se om Nilsson Lindelöf gör tidigare lagkamraten David De Gea sällskap i Fiorentina.