Maja Nilsson Lindelöfs hint – röjer "Vigges" framtidsplaner

Victor Nilsson Lindelöf står utan klubb – men nu börjar ryktena cirkulera. Något som spär på ryktena är ett inlägg som "Vigges" fru, Maja, delade.

Victor Nilsson Lindelöf radade upp 284 matcher för storklubben Manchester United. När säsongen 2024/25 rundades av vinkade mittbacken farväl till klubben.

LÄS MER: Victor och Maja Nilsson Lindelöf stäms på halv miljon

Det blir Nilsson Lindelöfs nästa klubbadress

Sedan det stod klart att Nilsson Lindelöf inte skulle förlänga sitt kontrakt har det spekulerats i vad som skulle kunna bli profilens nästa klubbadress.

En klubb som har nämnts är Bayer Leverkusen, som tränas av Manchester Uniteds tidigare tränare Erik Ten Hag. Även Everton har nämnts som ett möjligt steg.

Annons

Någon av de nyligen nämnda klubbarna verkar det däremot inte bli, då italienska klubben Fiorentina förhandlar om spelaren, enligt italienska Corriere Dello Sport.

Tidningen uppger även att svenskens lön skulle sänkas ordentligt om flytten till "La Viola".

Fruns tydliga flytthint

Mycket logistik ligger bakom en flytt mellan två klubbar. Efter flera år i Manchester har familjen Nilsson Lindelöf spenderat sommaren i Sverige, för att nu återigen röra på sig.

Denna gång verkar det som sagt bli Florens som väntar för familjen – något Maja Nilsson Lindelöf hintade om på plattformen Snapchat.

Snapchat/Maja Nilsson Lindelöf