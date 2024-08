Maja Nilsson Lindelöf skapade kaos med toabild: "Inte smart"

Maja Nilsson Lindelöf, 30, har fullt upp som både influencer och entreprenör. Dessutom driver hon klädmärket Lis Bonne Atelier, som går som på räls.

Maja har genom åren uppmärksammats för sin relation med Manchester United-stjärnan Victor Nilsson Lindelöf, 30. De blev ihop år 2013 och år 2018 ringde bröllopsklockorna för paret.

Tillsammans har de två barn – Ted Louie föddes i mars 2017. I oktober 2021 fick Victor och Maja sonen Francis.

Maja Nilsson Lindelöf. Bildkälla: Christine Olsson/TT Bild

Maja har funnits vid Victors sida sedan han slog igenom stort som fotbollsspelare. Han spelade i Benfica från 2012 fram till 2017, då han skrev på för Premier League-klubben Manchester United. I våras stod det klart att Nilsson Lindelöf förlänger med klubben och är bunden till Old Trafford fram till sommaren 2025, något som Fotbollskanalen då rapporterade om.

Men i skrivande stund är det så kallade "transferfönstret" öppet, vilket betyder att alla storklubbar köper och säljer spelare under den här perioden, som i folkmun kallas för "Silly season".

Victor Nilsson Lindelöf gör mål för Manchester United i april 2023. Bildkälla: AP Photo/Kirsty Wigglesworth/TT Bild

Sedan i somras har det ryktats att klubben vill dumpa svensken, detta då det här är det sista året som United kan få betalt för honom, skriver Aftonbladet.

Han har även haft en del skadeproblematik de senaste åren.

Maja Nilsson Lindelöf la ut bild som skapade kaos: "Here we go"

På Instagram la Maja Nilsson Lindelöf ut en serie bilder som genast kom att skapa kaos och ganska dålig stämning.

Maja hade fotat sig själv i en hiss och i ett badrum med ett gäng resväskor, och till bilderna skrev hon "Nu åker vi" – något som nu gissas vara en passning till den italienska journalisten Fabrizio Romanos klassiska "Here we go" som han levererar vid stora övergångar.

Bilderna i allmänhet och bildtexten i synnerhet har nu väckt stor uppståndelse hos inbitna United-supportrar som befarar att det här betyder att VNL nu är på väg att lämna klubben innan fönstret återigen stängs.

"Hoppas det inte är vad jag tänker"

"Here We Go? Inte så smart för United-fans kommer tro att Victor ska lämna"

"Häre gud väljj dina ord kvinna räkmacka"

"Förklara dig"

Maja själv har inte gått in och svarat på följarnas kommentarer.