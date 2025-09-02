På måndagen kom beskedet att Ludvig Åberg blivit uttagen till Ryder Cup 2025, som spelas 26-28 september på Bethpage Black utanför New York.
Svensken debuterade i golfklassikern för två år sedan, efter att ha imponerat stort under sitt första år som proffs.
– Jag känner mig utan tvekan som en mer erfaren spelare nu. Förra gången var det så tidigt i min proffskarriär och jag hade en helt fantastisk vecka i Rom. Det var första gången för mig i ett sådant sammanhang, där jag fick befinna mig i samma omklädningsrum som alla de här legendarerna, sa Ludvig Åberg i Viaplays sändning.
Ludvig Åberg och Olivia Peet besökte New York
Ludvig Åberg befann sig i New York redan i helgen, men förmodligen inte med så mycket golf i tanken.
På Instagram visar han upp bilder från en romantisk helg med flickvännen Olivia Peet. Paret besökte restauranger och gick på Oasis-konsert.
"Par dagar i New York!!" skriver Ludvig Åberg på Instagram.
Besökte US Open
Olivia Peet, som spelat collegetennis, tog också med sig pojkvännen till Arthur Ashe Stadium för att kolla på US Open.