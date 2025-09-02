Nyheter24
Annons
Sport /Golf

Ludvig Åbergs lyxliv med Olivia: Romantisk semester i NY

Publicerad: 2 sep. 2025, kl. 15:00
Uppdaterad: 2 sep. 2025, kl. 15:02
Golfspelaren Ludvig Åberg och en semesterbild på Ludvig Åberg och flickvännen Olivia Peet.
Ludvig Åberg och Olivia Peet träffades under tiden på college. Foto: Christer Höglund/TT

Ludvig Åberg spenderade helgen i New York med flickvännen Olivia Peet, och det såg minst sagt mysigt ut.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Golf, Ludvig Åberg, New York

På måndagen kom beskedet att Ludvig Åberg blivit uttagen till Ryder Cup 2025, som spelas 26-28 september på Bethpage Black utanför New York

Svensken debuterade i golfklassikern för två år sedan, efter att ha imponerat stort under sitt första år som proffs.

– Jag känner mig utan tvekan som en mer erfaren spelare nu. Förra gången var det så tidigt i min proffskarriär och jag hade en helt fantastisk vecka i Rom. Det var första gången för mig i ett sådant sammanhang, där jag fick befinna mig i samma omklädningsrum som alla de här legendarerna, sa Ludvig Åberg i Viaplays sändning.

LÄS MER: Ludvig Åberg uttagen till Ryder Cup

Ludvig Åberg och Olivia Peet besökte New York

Annons

Ludvig Åberg befann sig i New York redan i helgen, men förmodligen inte med så mycket golf i tanken. 

På Instagram visar han upp bilder från en romantisk helg med flickvännen Olivia Peet. Paret besökte restauranger och gick på Oasis-konsert. 

"Par dagar i New York!!" skriver Ludvig Åberg på Instagram. 

Annons

MISSA INTE: Allt om Ludvig Åberg: Flickvän, familj och längd

Besökte US Open 

Olivia Peet, som spelat collegetennis, tog också med sig pojkvännen till Arthur Ashe Stadium för att kolla på US Open.

Annons

LÄS MER: Världen i chock efter nya bilderna på världsstjärnan

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
15:50
Sport

Efter kritiken – Isak tackar Newcastle

Idag
15:00
Sport

Ludvig Åbergs lyxliv med Olivia: Romantisk semester i NY

Idag
14:16
Sport

Överklagan avslås – skidskyttetopp får fängelse

Idag
14:02
Sport

Ingen vill köpa "Svennis" herrgård – prisras på miljonbelopp

Idag
13:54
Sport

Gyökeres kritik: ”Många som tycker och tänker”

Idag
13:02
Sport

Hammarby säljer Erabi till Genk

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons