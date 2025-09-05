Sveriges åttondelsfinal i basket-EM 2025: Tid och tv-kanal

Sverige är klara för åttondelsfinal i herrarnas basket-EM 2025. Men vilken tid börjar matchen och framför vilken tv-kanal ska man bänka sig? Nyheter24 reder ut vad du behöver veta inför matchen.

Basket-EM 2025 drog igång den 27 augusti och det var en tuff grupp – bestående av Finland, Storbritannien, Litauen, Montenegro och regerande världsmästarna Tyskland – som de svenska herrarna ställdes mot i gruppspelet.

Med tre förluster i mästerskapet behövde det svenska laget en jätteskräll från Storbritannien för att ta sig vidare – något som infriades när britterna överraskande vann över Montengro.

Sverige, som åkte på en fjärde förlust mot Litauen samma dag, blev därmed klara för åttondelsfinal.

– Det är det sjukaste jag har varit med om, sa experten Nick Rajacic i SVT:s sändning när skrällen var ett faktum.

MISSA INTE: Fotomodellen är landslagsstjärnan Pelle Larssons flickvän

Annons

Vilka spelar Sverige mot i åttondelsfinalen i basket-EM 2025?

Sverige ställs mot Turkiet, som tog hem gruppsegern i grupp A, i åttondelsfinalen i basket-EM 2025.

– Vi måste ha en drömdag och göra något av det största som gjorts i hela Europa och det vi kommer sikta på. Men först ska vi njuta, sa den svenska förbundskaptenen Mikko Riipinen om det turkiska motståndet i en intervju med Sportbladet.

Mikko Riipinen. Foto: Jessica Gow/TT

Han fick också medhåll från stjärnspelaren Ludvig Håkansson.

Annons

– Det blir otroligt tufft. Förhoppningsvis kan vi överraska dem. De kanske inte har full koll på oss och ser att vi bara har en vinst så förhoppningsvis underskattar de oss så att vi kan skrälla.

Ludvig Håkansson. Foto: Jessica Gow/TT

Vilken tid sänds åttondelsfinalen i basket-EM 2025 mellan Sverige och Turkiet?

Samtliga åttondelsfinaler kommer att spelas under lördagen den 6 september. Matchen mellan Sverige och Turkiet går av stapeln klockan 11.00.

Vilken tv-kanal sänder matchen mellan Sverige och Turkiet i basket-EM 2025?

Foto: Jessica Gow/TT