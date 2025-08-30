Fotomodellen är landslagsstjärnan Pelle Larssons flickvän

Pelle Larsson är Sveriges största basketstjärnor under basket-EM 2025 i Finland. På plats har han stöd av flickvännen Emma Krajewski.

För först gången på tolv år, så spelar Sverige basket-EM för herrar. En av de största stjärnorna är 24-åriga Pelle Larsson från Nacka.

Larsson blev Sveriges tredje spelare i NBA genom tiderna, när han skev ett treårigt kontrakt med Miami Heat värt 57 miljoner kronor för drygt ett år sedan.

Pelle Larsson spelar basket-EM 2025

Pelle Larsson har inte varit med under EM-kvalet eftersom han varit upptagen med sin första säsong i NBA, och anslöt till laget först tidigare i somras.

Annons

— Pelle är hur viktig som helst för oss. Han är otroligt allround och det är Pelles absolut största styrka, att han kan bidra på så många olika sätt. Han kan ha fem steals i en match, han kan spela försvar på både större och mindre spelare, han kan göra 20–30 poäng i en match, han kan bidra med passningar, säger förbundskapten Mikko Riipinen om sin stjärna till TT.



Pelle Larsson spelar i NBA-laget Miami Heat. Foto: Charles Krupa/TT

Pelle Larsson om flickvännen: "Betyder jättemycket"

En som följt med på äventyret från college till Miami, och som nu är på plats i Tammerfors är flickvännen Emma Krajewski.

Annons

22-åriga Emma Krajewski är en influencer och modell och kommer från Kalifornien. Paret har varit tillsammans i två och ett halvt år och bor nu tillsammans i Miami.