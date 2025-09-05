Kvalet till fotbolls-VM 2026 drar nu igång. Nyheter24 reder ut vilken tid VM-kvalmatchen mellan Sverige och Slovenien är och på vilken tv-kanal du ser den.

Det beskrevs som en "drömlottning" när det stod klart, i december förra året, att Sverige skulle ställas mot Slovenien, Kosovo och Schweiz under kvalet till fotbolls-VM 2026.

Svårast i grupp B, där blågult ingår, är 20-rankade Schweiz – något Sveriges förbundskapten Jon Dahl Tomasson också lyfte på en presskonferens i vintras.

– Schweiz är ett fantastiskt lag. Kanske inte på pappret jämfört med de största nationerna men de tog sig långt i EM i somras (2024, reds anm). Där förlorade de på straffar i kvartsfinal mot England, sa han då, enligt Sportbladet.

Sverige ställs mot Slovenien i kvalet till VM 2026

Och nu är det alltså dags för Sveriges första VM-kvalmatch. På fredagen den 5 september ställs de svenska herrarna mot Slovenien. Matchen spelas på Stožice-stadion i Slovenien.

Om inget oförutsett sker lär Sveriges startelva, enligt uppgifter till Sportbladet, se ut så här:



Robin Olsen - Hjalmar Ekdal, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Alexander Bernhardsson, Anton Salétros, Hugo Larsson, Daniel Svensson - Yasin Ayari, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres.

Tidningen uppger vidare att Alexander Isak, som i veckan blev klar för Livepool, kommer att inleda på bänken.

När är Sveriges VM-kvalmatch den 5 september? Tid för avspark

Den som ska se Sveriges VM-kvalmatch mot Slovenien på fredagen får bänka sig klockan 20.45. Då är det dags för avspark.

Vilken tv-kanal sänder VM-kvalmatchen mellan Sverige och Slovenien?

Sveriges match mot Slovenien under kvalet till fotbolls-VM 2026 kommer att sändas i Viaplay och den linjära kanalen Viaplay Sport. Det kommer alltså inte vara möjligt att se matchen i TV6, vilket ofta varit fallet tidigare.