Sport /Skidlandslaget

Skidstjärnan Edvin Anger är singel – har gjort slut med Emma

Publicerad: 5 sep. 2025, kl. 10:30
Närbild på Edvin Anger och En bild på när Edvin Anger kramar ex-flickvännen Emma Axelsson
Edvin Anger och Emma Axelsson är inte längre ett par. Foto: Fredrik Sandberg/TT & instagram.com/edvinanger

Edvin Anger, 23, går in i årets skidsäsong som singel. Han och flickvännen Emma Axelsson, 21, har gjort slut efter två och ett halvt år tillsammans.

Alma Yttergren
Alma Yttergren,
Reporter

Ämnen:

Skidlandslaget, Längdskidor

Edvin Anger och norska skidåkaren Emma Axelsson träffades genom Tinder när svensken tävlade i världscupen i Lillehammer i december 2022. Första dejten var en löptur. 

I mars 2024 blev paret samobs i Östersund, och sedan dess har relationen rullat på – fram tills nu. 

Edvin Anger och flickvännen har gjort slut

För Södra Dalarnas Tidning berättar 23-åringen att paret gjort slut efter två och ett halvt år tillsammans.

– Det är inget ont mellan oss. Vi har fortfarande lite kontakt som vänner, så det är inget som hänt mellan oss, säger han till tidningen.

Tuff sommar

Separationen har påverkat Edvin Anger som berättar att sommaren varit stundtals tuff.

– Det har gått i perioder Ibland tänker man mycket på det och ibland mindre på det. Framför allt är det att man är van att vara med varandra så jäkla mycket. Sen går man från hundra till noll på en dag. Det är största förändringen, att man inte har någon där att ringa varje kväll eller när man kommer hem.

Kommentarer

