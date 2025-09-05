Edvin Anger, 23, går in i årets skidsäsong som singel. Han och flickvännen Emma Axelsson, 21, har gjort slut efter två och ett halvt år tillsammans.

Edvin Anger och norska skidåkaren Emma Axelsson träffades genom Tinder när svensken tävlade i världscupen i Lillehammer i december 2022. Första dejten var en löptur.

I mars 2024 blev paret samobs i Östersund, och sedan dess har relationen rullat på – fram tills nu.

LÄS MER: Edvin Anger och Emma Axelssons nya steg i relationen

Annons

Edvin Anger och flickvännen har gjort slut

För Södra Dalarnas Tidning berättar 23-åringen att paret gjort slut efter två och ett halvt år tillsammans.

– Det är inget ont mellan oss. Vi har fortfarande lite kontakt som vänner, så det är inget som hänt mellan oss, säger han till tidningen.

Annons

Tuff sommar

Separationen har påverkat Edvin Anger som berättar att sommaren varit stundtals tuff.

