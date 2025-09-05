Edvin Anger och norska skidåkaren Emma Axelsson träffades genom Tinder när svensken tävlade i världscupen i Lillehammer i december 2022. Första dejten var en löptur.
I mars 2024 blev paret samobs i Östersund, och sedan dess har relationen rullat på – fram tills nu.
Edvin Anger och flickvännen har gjort slut
För Södra Dalarnas Tidning berättar 23-åringen att paret gjort slut efter två och ett halvt år tillsammans.
– Det är inget ont mellan oss. Vi har fortfarande lite kontakt som vänner, så det är inget som hänt mellan oss, säger han till tidningen.
Tuff sommar
Separationen har påverkat Edvin Anger som berättar att sommaren varit stundtals tuff.
– Det har gått i perioder Ibland tänker man mycket på det och ibland mindre på det. Framför allt är det att man är van att vara med varandra så jäkla mycket. Sen går man från hundra till noll på en dag. Det är största förändringen, att man inte har någon där att ringa varje kväll eller när man kommer hem.