Sverige förlorade mot Turkiet i basket – utslaget i EM

Sverige skakade storfavoriten Turkiet och hade skrälläge i EM-åttondelsfinalen. Men Blågult kunde inte stå emot och är ute ur turneringen efter förlust med 79–85 i en jätterysare.

Sju poängs ledning i början av andra halvlek vändes till underläge med åtta poäng i en skakig tredje period för Blågult.

Det blev avgörande.

Trots att svenskarna sedan kom tillbaka och pressade favoriten ända in i slutet.

Med knappt tre minuter kvar var ställningen oavgjord, men till slut vann Turkiet med sex poäng.

Åttondelsfinalen i Riga var historisk då ett svenskt herrlandslag aldrig tidigare hade avancerat från gruppspelet i ett EM.

Men laget var inte nöjt där.

Blixtrande start

Turkiet vann sin EM-grupp efter fem raka segrar, bland annat i gruppfinalen mot Serbien, men svenskarna började inspirerat och tog tag i matchen direkt och gick upp i ledning.

Svenskarna lyckades hålla de turkiska stjärnorna Alperen Sengün, Houston Rockets, och Shane Larkin på sju respektive tre poäng i den första halvleken.

NBA-stjärnan Pelle Larsson sköt nio poäng före paus, men bäst i det svenska laget under första halvan var Simon Birgander som gjorde åtta poäng och tog sex returer.

Sverige ledde med fem poäng i paus, 42–37.

— Jag känner att vi följer vår gameplan som vi borde, vi har dem lite ur balans och det är det vi vill. Shane Larkin är inte på g och Sengün är inte på g, säger Birgander till SVT i paus.

Tappade – igen

Sverige – som tog en seger i gruppspelet, mot Storbritannien –pressade såväl Finland som Montenegro och Litauen i gruppen, men lyckades inte nå hela vägen till seger, utan föll knappt i alla de tre matcherna.

Så blev det nu också.

Turkiet lyfte sig efter paus och efter halva tredje perioden var favoriten i ledning för första gången, 46–44.

Svenskarna drog på sig foul och missade skott och Turkiet vann den tredje perioden med 26–13 och ledde därmed med åtta poäng inför slutperioden.

Men svenskarna reste sig och Pelle Larsson, Birgander och lagkaptenen Ludvig Håkanson såg till att slutet blev en rysare.