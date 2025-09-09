En av världens största och bästa tennisstjärnan, Carlos Alcaraz, har vunnit det mesta som går att vinna – trots sin ringa ålder. Nyheter24 har svaren på de mest googlade frågorna om stjärnspelaren.

Carlos Alcaraz ålder – hur gammal är han?

Tennisspelaren Carlos Alcaraz föddes den 5 maj 2003. Det betyder att han fyller 23 år under våren 2026.

Vilket land kommer Carlos Alcaraz ifrån?

Tennisstjärnan Alcaraz föddes i El Palmar i Spanien. Det är en by som tillhör distriktet Murcia, cirka 40 mil från landets huvudstad Madrid.

Annons

Carlos Alcaraz längd – hur lång är han?

Enligt ATP Tour mäter Carlos Alcaraz 183 centimeter.

Carlos Alcaraz 2022. Foto: Alberto Saiz/AP/TT

Carlos Alcaraz föräldrar – vad heter hans mamma och pappa?

Enligt den amerikanska sajten People heter Alcaraz pappa Carlos Senior och mamma Virginia.

Annons

Till The New York Times har världsstjärnan sagt att intresset för tennis ligger i släkten.

– I min familj har vi sporten i blodet. Vi har alla spelat sedan vi var unga.

Carlos Alcaraz partner – har han flickvän?

Sommaren 2025 berättade Alcaraz för The Sunday Times att han var singel och således inte levde i en parrelation, vilket Hello Magazine återrapporterade.

Annons

Har Carlos Alcaraz vunnit US Open?

Alcaraz har vunnit Grand Slam-tävlingen US Open vid två tillfällen: 2022 och 2025.

Den senaste titeln bärgade han mot rivalen Jannik Sinner från Italien. Segern bärgades den 7 september och innebär att mellan de två världsstjärnorna är ställningen nu 10-5 i segrar till Alcaraz fördel, uppger SVT.

Segern i den senaste US Open-turneringen inringande hela 47 miljoner kronor.

Annons

Italienaren Jannik Sinner (t.v) efter finalförlusten mot spanjoren Carlos Alcaraz (t.h) i US Open den 7 september 2025. Foto: Kirsty Wigglesworth/TT

Har Carlos Alcaraz vunnit någon Grand Slam?

Ja, Carlos Alcaraz har vunnit hela sex Grand Slam-titlar, vilket är de främsta segrarna inom tennis, enligt ATP Tour.

Vad har Carlos Alcaraz vunnit i tennis?

Sedan Carlos Alcaraz gjorde den professionella debuten 2018 har han vunnit flera Grand Slam-titlar, som innefattar några av de mest prestigefyllda turneringarna i världen:

Annons

2 titlar i US Open (2022, 2025)

2 titlar i Wimbledon (2023, 2024)

2 titlar i Franska öppna mästerskapen (2024, 2025)

Därtill har han som bäst spelat kvartsfinal i Australiska öppna. Detta vid två tillfällen, 2024 och 2025.

MISSA INTE: Världen i chock efter nya bilderna på världsstjärnan

Foto: Kirsty Wigglesworth/TT

Carlos Alcaraz net worth – hur stor förmögenhet har han?

Annons

Prispengarna som Alcaraz inkasserat för sina framgångar inom tennisen uppgår enligt ATP Tour till hisnande 53,4 miljoner dollar.

Och enligt Forbes har Alcaraz en personlig förmögenhet som uppgår till otroliga 48,3 miljoner dollar. Det motsvarar hela 452 miljoner svenska kronor.

Har Carlos Alcaraz Instagram?

Ja, på Instagram heter han @carlitosalcarazz. På plattformen har han över 7,7 miljoner följare.



