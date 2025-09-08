2–0 till Kosovo – mardröm för Sverige

Först tappad seger till oavgjort i premiären mot Slovenien och nu en mardröm i Pristina. Sverige ligger under med 0–2 i VM-kvalmatchen borta mot Kosovo efter den första halvleken.

Första gången det jublades bland hemmapubliken i Pristina var i den 26:e matchminuten.

Då rann Elvis Rexhbecaj igenom på en långboll. Han lyckades hålla undan för den försvarande blågule mittfältaren Hugo Larsson, men även om målvakten Robin Olsen räddade det första avslutet gick returen rakt på Rexhbecaj och 1–0 till Kosovo var ett faktum.

Precis innan hade Blågult haft sin bästa målchans. Detta då Arsenalstjärnan Viktor Gyökeres vände upp i straffområdet och tog ett avslut, men det svenska ledningsmålet uteblev. Avslutet följdes av kontringen fram till baklängesmålet.

2-0 till Kosovo

Mardrömmen tog inte slut där. I den 42:a minuten small det till igen. Kosovo kontrade igen och Vedat Muriqi dundrade in 2–0 bakom Olsen.

Sverige inledde VM-kvalet i fredags med att spela 2–2 borta mot Slovenien efter att ha släppt in en kvittering i den 90:e minuten. Kosovo föll med 0–4 borta mot Schweiz i sin premiär av grupp B.

Mot Slovenien satt den färske Liverpoolspelaren Alexander Isak på bänken hela matchen. Anfallaren inleder på bänken även mot Kosovo och förbundskapten Jon Dahl Tomasson mönstrar samma startelva som i fredags.

I Basel leder Schweiz samtidigt med 3–0 mot Slovenien.