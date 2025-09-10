Allt om Lea Nilsson: Ålder, familj och tennis

Nyheter24 har tagit reda på allt du vill veta om tennisspelaren Lea Nilsson – ålder, familj, vinster och klubb.

Lea Nilsson är en svensk tennistalang från Stockholm. Hon är känd för sin styrka, vinnarskalle och snabba klättring på juniorsvärldsrankningen.

Nyheter24 har tagit reda på vad svenskarna mest googlar om henne – här är allt du behöver veta.

Lea Nilsson ålder – hur gammal är hon?

Lea Nilsson är född 24 juni 2008, vilket innebär att hon fyller 18 år under sommaren 2026.

Annons

Lea Nilsson längd – hur lång är hon?

Det finns inga offentliga källor som avslöjar vad Lea Nilsson mäter.

Annons

Vilka klubbar har Lea Nilsson spelat för?

Hon tillhör klubben SALK, vilket står för Stockholms Allmänna Lawntennis Klubb, enligt SOK.

Vilka tävlingar har Lea Nilsson vunnit?

Annons

Hon har vunnit flera tennistävlingar, däribland en J300-tävling i Thailand, där hon var första svenska tjejen att vinna sedan 2008. Tidigare har hon också vunnit singel- och dubbelklass Helenius Salk Open och titlar i både inne-SM och ute-SM, enligt Svenska Tennisförbundet.

Under elitseriesäsongen vann hon alla sina fyra matcher i gruppspelet för SALK.

Hon var historisk genom att vinna en match i Billie Jean King Cup i april 2024 som 15-åring, den yngsta svenske spelaren någonsin att göra det. Något som också slog Björn Borgs rekord, som Aftonbladet rapporterade om.

Annons

Lea Nilsson familj – vem är hennes mamma och pappa?

Enligt Dagens Industri består Lea Nilssons familj av mamma Mei Lok, pappa Rikard, storebror Evin.

Foto: Yuki Iwamura/TT

Annons

Lea Nilsson lön – så mycket tjänar hon

Enligt SALK har Lea Nilsson fått ett stipendium på 100 000 kronor från Stiftelsen Streber Cup under 2025, som stöd i hennes satsning på tennis. Men det finns inga officiella uppgifter om hennes lön.

Har Lea Nilsson Instagram?