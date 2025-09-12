Lovisa Lindh är svensk rekordhållare på 800 meter och expert i SVT. Nyheter24 reder ut allt du kan tänkas vilja veta om den tidigare löparen.

Lovisa Lindh ålder – hur gammal är hon?

Lovisa Lindh föddes den 9 juli 1991. Det innebär att hon fyller 35 år under sommaren 2026.

När började Lovisa Lindh med friidrott?

Lovisa Lindh spelade till en början tennis och gymnastik, men när hon följde med sin då nioåriga lillasyster på en friidrottsträning fick hon upp ögonen för sporten.

– Jag började träna friidrott i Kungälv när jag var 12 år. Kongahälla AIK har betytt jättemycket för mig då det var i den klubben jag fastnade för sporten och gjorde mina första tävlingar, har Lindh sagt i en intervju med Göteborgsvarvets officiella hemsida.

Lovisa Lindh. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Och det var inte givet att det skulle bli 800 meter som skulle bli Lindhs gren.

– Jag började nog som de flesta andra med många olika grenar. När jag började tävla körde jag allt och har gjort ett par USM i mångkamp. Löpning visade sig gå bäst, tillsammans med tresteg, så det var min kombination upp i junioråldern.

Vad var Lovisa Lindhs bästa tid på 800 meter?

Lovisa Lindh satte svenskt rekord när hon, under en tävling i Lausanne, Schweiz, år 2017, sprang 800 meter på tiden 1.58,77. Hon slog därmed Abeba Aregawis tidigare rekord.

– Jag sneglade mot klockan de sista 50 meterna, men sedan kom tiderna upp så himla sakta. Sedan kändes det bara fantastiskt, helt magiskt. Det var perfekta förhållanden och en perfekt kväll, sa hon till Aftonbladet efter rekordloppet.



Året dessförinnan tog hon EM-brons, i samma gren, i Amsterdam.

Lovisa Lindh har Sverigerekordet på 800 meter. Foto: Jessica Gow/TT

När avslutade Lovisa Lindh friidrottskarriären?

I september 2025 meddelade Lovisa Lindh att hon skulle avsluta sin friidrottskarriär.

"Som jag njutit och som jag slitit. Skrattat och svettats, tjöt-joggat och pushat mjölksyra. Jag har pressat kroppen när den varit hel och fått ha tålamod när den varit skadad. Haft svårt att ta in vad jag uppnått och vilka platser jag fått se. Tänk antalet timmar jag spenderat på träningsläger, i spikskor, nervösa callroom, på behandlingsbänkar och grusvägar. Alla post-race-hugs med konkurrenter, familj, vänner och coacher", skrev hon då i ett inlägg på Instagram och fortsatte vidare:

"Och så många lopp jag sprungit - inför mina närmsta på hemmaplan och på fullsatta arenor ute i världen. Det har varit hyllningar och det har varit sågningar. Träningspass som gått över förväntan och pass som brutits. Jag känner mig nöjd nu."

I kommentarsfältet var det flera svenska friidrottsstjärnor som reagerade på Lindhs besked.

"Bästa Lovisa. Tack för alla tävlingar, läger och allt häng utanför banan!! Se till att du fortfarande håller dig runt friidrotten för vi behöver dig. Var stolt över din karriär! Du har inspirerat många, mig inkluderat!", skrev löparen Andreas Almgren.

"Du är bäst och så cool Lovisa! Har alltid inspirerats av ditt driv! Lycka till nu som pensionär, det är väldigt trevligt på den här sidan livet också", skrev löparen Moa Hjelmer.



"Grymma grymma du!! Vilken fin karriär du haft, och du ska vara så nöjd. Du kommer att vara saknad", skrev längdhopparen Khaddi Sagnia.

Foto: Skärmavbild/Instagram/lovisalindh

När blev Lovisa Lindh expert i SVT?

Att Lovisa Lindh lagt spikskorna på hyllan betyder emellertid inte att hon lämnat friidrotten bakom sig helt. Under friidrotts-VM 2025 i Tokyo kliver hon in som expert i SVT tillsammans med den tidigare trestegshopparen Christian Olsson.

– Det känns jättespännande och det roligaste med att gå in som expert är att få vara helt på andra sidan av idrotten jag hållit på med så många år, har hon sagt till SVT.

– Jag har många nära vänner som är med och tävlar och jag hoppas kunna bidra med en och annan smart expertanalys.

Har Lovisa Lindh pojkvän eller make?

År 2021 benämnde Aftonbladet hinderlöparen Emil Blomberg som Lindhs pojkvän, men huruvida de är ett par i dag är oklart.

Emil Blomberg. Foto: Christine Olsson/TT

Har Lovisa Lindh barn?

Lovisa Lindh tycks inte ha barn i dagsläget.

Är Lovisa Lindh släkt med bordtennisspelaren Erik Lindh?

Enligt Sveriges Olympiska Kommitté är Lovisa Lindh brorsdotter till den tidigare bordtennisspelaren Erik Lindh. Han spelade i landslaget mellan 1980 och 1998 och däremellan hann han bland annat spela hem ett individuellt OS-brons i Seoul och tre VM-guld med herrlaget.

Jörgen Persson och Erik Lindh år 1992. Foto: Jan Collsiöö/TT

När han var 28 år – mitt under brinnande karriär – fick han diagnosen reumatism, men valde att hålla det hemligt.

– Jag valde det eftersom jag inte ville att några skulle tycka synd om mig och att folk skulle tro att jag skyllde på sjukdomen om jag spelade dåligt, har han berättat för Expressen.