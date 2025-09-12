Hur bra koll har du på Lena Sundqvist? Nyheter24 har samlat det som googlas mest om sportkommentatorn här.



Lena Sundqvist ålder – hur gammal är hon?

Lena Sundqvist fyller år den 26 augusti 1985, och fyllde 40 år sommaren 2025.

Lena Sundqvist föräldrar – kommer familjen från Arvidsjaur?

Lena Sundqvist växte upp i Arvidsjaur, med sina föräldrar och de två syskonen Peter och Maria.

Annons

Men sportintresset kommer inte från Sundqvists föräldrar.

– Däremot hade vi en farfar som var jätteintresserad av sport. Sedan är jag yngst av tre syskon. Mina syskon, Peter och Maria, har nog hållit på med all sport man kan, har hon tidigare sagt i en intervju med Hockeysverige.



Lena Sundqvist. Foto: Pär Bäckström/TT

Var har Lena Sundqvist jobbat som sportkommentator?

Lena Sundqvist började sin bana som sportkommentator på P4 Norrbotten och Radiosporten, samtidigt som hon pluggade.

Annons

Radiosporten hade ett projekt för att få fram fler kvinnliga kommentatorer, som hon hoppade på.

– Man fick en egen handledare och där fick jag lära mig hur man kommenterar. Sedan fick jag ett sommarvikariat som blev fyra år, eller hur länge jag nu var där, har hon sagt i en intervju med shl.com.

Därefter tog hon klivet över till tv 2015, och har jobbat på TV4 och CMore sedan dess.

Annons

När började Lena Sundqvist kommentera SHL?

Lena Sundqvist började kommentera SHL i tv 2015. Hon var då den första kvinnan i historien att kommentera SHL-hockey i tv.

Innan dess hade hon kommenterat flera andra olika idrotter, som fotboll och basket för Radiosporten.

Annons

Nu gör hon sin tionde säsong i rutan, och är både kommentator och programledare.

– Jag började som kommentator och var mån om att inte försvinna från den rollen när jag började dubbla. Nu är jag trygg med att göra båda och trivs med blandningen. Men hade du frågat mig för fem år sedan vad jag tyckte var roligast, då hade jag sagt kommentator till hundra procent. Nu vill jag ha kombinationen, säger hon i en intervju med Expressen.



Har Lena Sundqvist partner?

I en intervju med Femina i februari 2025, uppgav Lena Sundqvist att hon inte någon partner och betygsatte kärlekslivet så här:

Annons

– Det är sämre. Eller det beror på hur man ser det, men jag är singel i alla fall. Är målet att vara i en relation så är det dåligt. Sen trivs jag väldigt bra som singel, jag anstränger mig inte så mycket för att det ska ändras om jag ska vara ärlig.



MISSA INTE: Mika Zibanejads lyxliv i New York med kändisfrun



Har Lena Sundqvist barn?

Nej, Lena Sundqvist har inga barn.

Har Lena Sundqvist Instagram?

Annons

Ja, Lena Sundqvist har Instagram, där heter hon @lenasunk och du hittar henne här.

Har Lena Sundqvist någon tatuering?

Många är även nyfikna på om Lena Sundqvist har någon tatuering. Det är inte något hon har uttalat sig om offentligt, men den som följer sportkommentatorn i sociala medier eller varit lite extra uppmärksam i vissa sändningar har kunnat se både en och annan gadd.