Andreas Almgren stod för en bragdartad insats när han knep en bronsmedalj på VM i Tokyo. Men hur mycket pengar drar han egentligen in på succén?

Andreas Almgren, vilken otrolig prestation han stod för. Prestationen renderade i att han nu har en bronsmedalj runt nacken, men även i en fin prissumma.

Kom trea efter superdramatik

Trots att Almgren sprang 10 000 meter var det långt ifrån klart vilka som skulle ta medaljer, med mindre än hundra meter kvar.

Till slut knep Almgren en sensationell medalj. I en intervju med DN delade han med sig av sina känslor.

– Det är väldigt kul att vi verkligen på allvar kan utmana nu. Friidrott är en otroligt global sport och att när det gäller som mest kunna vara topp tre i världen, det känns inte helt fel.

Andreas Almgren får ekonomiskt tillskott

Daniel Wessfeldt är manager för både Anderas Almgren och Mondo Duplantis. I en intervju med Expressen avslöjade Wessfeldt att Almgren kommer få en ekonomisk boost.



– Det kommer rinna på. Bankvalvet är öppet och vi är redo. Vi behöver knappast tjata på sponsorer och samarbetspartners nu efter VM – och Andreas kommer vara värd varenda krona.

Han avslöjade även att de befinner sig i diskussion med en skosponsor.

– Vi bara pratade lite över en lunch. Men han har 5000-metersloppet kvar och det är det han förbereder sig för nu. Efter att han är klar med VM, då kan vi sätta oss ner och ha en ordentlig diskussion om det ekonomiska.

Så mycket pengar tjänade Andreas Almgren på VM-medaljen