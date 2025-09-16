Nyheter24
Annons
Sport /Friidrotts-VM

Pengaregn över Andreas Almgren – det tjänar han på VM-medaljen

Publicerad: 16 sep. 2025, kl. 21:00
Andreas Almgren i samband med VM i Tokyo.
Andreas Almgren tog en sensationell VM-medalj Foto: Christine Olsson/TT

Andreas Almgren stod för en bragdartad insats när han knep en bronsmedalj på VM i Tokyo. Men hur mycket pengar drar han egentligen in på succén?

Tim McVitty Östborg
Tim McVitty Östborg,
Sportreporter

Ämne:

Friidrotts-VM

Andreas Almgren, vilken otrolig prestation han stod för. Prestationen renderade i att han nu har en bronsmedalj runt nacken, men även i en fin prissumma.

LÄS MER: Allt om Samuel Pihlström: Flickvän, orientering och rekord

Kom trea efter superdramatik

Trots att Almgren sprang 10 000 meter var det långt ifrån klart vilka som skulle ta medaljer, med mindre än hundra meter kvar.

Till slut knep Almgren en sensationell medalj. I en intervju med DN delade han med sig av sina känslor.

Annons

– Det är väldigt kul att vi verkligen på allvar kan utmana nu. Friidrott är en otroligt global sport och att när det gäller som mest kunna vara topp tre i världen, det känns inte helt fel.

LÄS MER: Allt om Engla Nilsson: Pojkvän, bror och VM 2025 i Tokyo

Andreas Almgren får ekonomiskt tillskott

Daniel Wessfeldt är manager för både Anderas Almgren och Mondo Duplantis. I en intervju med Expressen avslöjade Wessfeldt att Almgren kommer få en ekonomisk boost.

– Det kommer rinna på. Bankvalvet är öppet och vi är redo. Vi behöver knappast tjata på sponsorer och samarbetspartners nu efter VM – och Andreas kommer vara värd varenda krona.

Annons

Han avslöjade även att de befinner sig i diskussion med en skosponsor.

– Vi bara pratade lite över en lunch. Men han har 5000-metersloppet kvar och det är det han förbereder sig för nu. Efter att han är klar med VM, då kan vi sätta oss ner och ha en ordentlig diskussion om det ekonomiska.

MISSA INTE: Allt om Maja Åskag: Pojkvän, kända släktingen och personbästa

Så mycket pengar tjänade Andreas Almgren på VM-medaljen

Enligt Expressen tjänade Almgren 200 000 kronor i rena prispengar. 

LÄS MER: Här är svenska prylen som USA-stjärnorna är besatta av

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
20:58
Sport

Enkel seger för Möregårdhs Eslöv i premiären

Idag
20:48
Sport

Gyökeres nickades blodig i CL-premiären

Idag
19:46
Sport

Stockholmsklubbar vädjar: Ta bort nya kravet

Idag
18:56
Sport

Allt om Johanna Dahlén: Partner, barn, syskon och Ulf Dahlén

Idag
17:10
Sport

Allsvenska klubbar kan få del av miljardfond

Idag
17:08
Sport

Kerr pressad i guldduell: ”Trodde det var kört”

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons