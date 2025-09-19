Greg Duplantis nobb på VM: "Fuck it"

Friidrotts-VM pågår för fullt i Tokyo, men allt har inte rullat på fläckfritt, vilket familjen Duplantis kan vittna om.

Mondo Duplantis radar upp världsrekord, gång på gång, mästerskap efter mästerskap. I Tokyo ställde han återigen till med stordåd, när han flög över 6.30 – för att slå sitt fjortonde världsrekord.

Mondo Duplantis världsrekord

Nedan följer Mondos alla världsrekord:

6,17 m – 8 februari 2020 – Toruń, Polen

6,18 m – 15 februari 2020 – Glasgow, Skottland

6,19 m – 7 mars 2022 – Belgrad, Serbien

6,20 m – 20 mars 2022 – Belgrad, Serbien

6,21 m – 24 juli 2022 – Eugene, USA

6,22 m – 25 februari 2023 – Clermont-Ferrand, Frankrike

6,23 m – 17 september 2023 – Eugene, USA

6,24 m – 20 april 2024 – Xiamen, Kina

6,25 m – 6 augusti 2024 – Paris, Frankrike

6,27 m – 28 februari 2025 – Clermont-Ferrand, Frankrike

6,28 m – 15 juni 2025 – Stockholm, Sverige

6,29 m – 12 augusti 2025 – Budapest, Ungern

6,26 m – 25 augusti 2025 – Chorzów, Polen

6,30 m – 15 september 2025 – Tokyo, Japan

Greg Duplantis: "Väldigt rörigt"

Trots storsuccé har långt ifrån allt flutit på för Mondo. Greg Duplantis, pappa och tränare till Mondo, var inte nöjd med logistiken.

– Inför kvalet var det väldigt rörigt. Vi tränare fick inte åka samma buss som utövarna från uppvärmningsarenan till stadion, så när den åkt ifrån blev vi stående i väntan på en ny buss som aldrig kom. Men de kan ju vara väldigt försenade, sa han till Expressen.

Utöver stök med transport och bussar mellan uppvärmningsarenan och stadion ilsknade flertalet svenskar på distansen mellan de två anläggningarna.

– Det har funnits för få bussar. Antingen måste du åka vansinnigt tidigt eller alldeles för sent, för att nästa buss går om två timmar. Det är lika för alla men det har inte varit någon bra grej, sa förbundskaptenen Kajsa Bergqvist.

Greg och Helena Duplantis. Foto: Christine Olsson/TT

"Fuck it"

Tillslut tröttnade Greg och Helena Duplantis.