Flickvännens magiska ord om Daniel Ståhl efter VM-guldet

​Daniel Ståhls flickvän Fanny Roos hyllade sin pojkvän efter VM-guldet.





Regnet öste ner i Tokyo och flera utövare ville flytta fram diskusfinalen, som skulle avsluta friidrotts-VM. Så blev det inte, och efter två timmars försening fick diskuskastarna börja tävla.

En som inte såg ut att ha något emot regnet var Daniel Ståhl.

LÄS MER: André Pops äckliga avslöjande i SVT

Daniel Ståhl under sitt lilla paraply under VM-finalen. Foto: Christine Olsson/TT

Daniel Ståhl säkrade VM-guldet i sista kastet

Han började med ett jättekast, som blev bortdömt för övertramp, dansade under ett paraply, och avslutade sedan med att ta hem guldet med det sista kastet, som mätte 70,47. Allt enligt typiskt Daniel Ståhl-manér.

Annons

— Jag har drömt om det här sedan jag var åtta år, att vinna minst tre VM-guld och ett OS-guld – det Mats Sundin också gjorde, min idol – och jag är otroligt stolt, sa Daniel Ståhl rakt in i kameran i SVT:s sändning efter segern.

Daniel Ståhls jättekast. Foto: Christine Olsson/TT

Fanny Roos hyllar pojkvännen

På läktaren följde Fanny Roos sin pojkvän. Roos som tidigare under mästeskapet hamnat på en femteplats, när kulfinalen avgjordes.

Annons

Efter Daniel Ståhls VM-guld, det tredje i ordningen, var hon glad och stolt.

– Det är jävligt mäktigt. Man såg att han var en discoprins där ute och hur laddad han var. Så fantastiskt att göra det i sista kastet en gång till, säger Fanny Roos till Expressen och fortsätter:

– Han bara kör och kastar bra kast hela tiden, det är häftigt att se.