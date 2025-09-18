André Pops äckliga avslöjande i SVT

Friidrotts-VM är i full gång och SVT är på plats och sänder med den rutinerade räven André Pops som programledare. Nu avslöjar han mästerskapets värsta jobb...och det är inte fräscht.

Friidrotts-VM pågår i Tokyo och hittills har det varit ett roligt mästerskap med svenska ögon sett.

Armand "Mondo" Duplantis tog ett väntat VM-guld, det tredje i ordningen. Inte nog med det, så slog han i det tredje och sista försöket, även sitt eget världsrekord när han seglade över 6,30.

VM-guldet var värt drygt 650 000 kronor och världsrekordet drygt 960 000 kronor, så toast plockade stavhopparen hem 1,6 miljoner kronor. Dessutom inkasserade han flera bonusar.

— Helt otroligt. Det är svårt att förklara, sa Monod Duplantis till TT efter tävlingen och fortsätter:

— Mitt mål var att slå världsrekord, men det var en tuff tävling. Jag behövde hoppa mer än jag planerat, men det blev bra till slut.

Friidrotts-VM: Det fick Andreas Almgren för bronset

En mindre självklar medaljör var Andreas Almgen, som stod för ett otroligt lopp när han sprang hem en sensationell bronspeng på 10 000 meter.

Den regnade inte pengar på samma sätt över Almgren som Mondo, men han fick ändå 200 000 kronor för sin tredjeplats.

Här torkar de kräks i SVT:s sändning

Det är SVT som sänder från mästerskapet. I en intervju med den egna kanalen berättar André Pops den äcklig sanningen om vad som händer i den mixade zonen – området där sändande bolag står med reportrar och programledare för att göra intervjuer med idrottarna direkt efter de tävlat.

– På andra sidan här, där de aktiva står. Särskilt efter 800 när de tömt sig helt och väntar på intervjuer. Så kräks de ibland, säger André Pops och fortsätter:

– Och då är det någon som har jobbet att ta hand om det.

