Har du koll på Nicklas Bäckström? Nyheter24 har samlat svaren på det som googlas mest om hockeystjärnan.

Nicklas Bäckström ålder – hur gammal är han?

Nicklas Bäckström är född den 23 november 1987, och fyller 38 år hösten 2025, enligt Elite Prospects.

Nicklas Bäckström längd – hur lång är han?

Enligt Elite Prospects är Nicklas Bäckström 184 centimeter lång.

Nicklas Bäckström är tillbaka i Brynäs. Foto: Pontus Lundahl/TT

Kommer Nicklas Bäckström från Gävle?

Nicklas Bäckström kommer från Gävle. Han är uppväxt i Mackmyra i Valbo, strax utanför Gävle.

Nicklas Bäckström föräldrar – vad heter hans mamma och pappa?

Nicklas Bäckströms föräldrar heter Anders Bäckström och Karin Bäckström. Pappa Anders Bäckström spelade också hockey och var back i Brynäs, och mamma Karin Bäckström har spelat SM-final i handboll.

Han har också en bror som heter Kristoffer Bäckström, som också har spelat hockey i Brynäs och Hammarby.

– Jag och Nicklas höll på med sport hela tiden: ishockey, innebandy, fotboll, golf. Det är sport som gäller i vår familj. Han fick nästan alltid vara med mig och mina kompisar. Även om han var yngre, har Kristoffer Bäckström sagt i en intervju med Expressen.

Spelar Nicklas Bäckström i Brynäs IF?

I juli blev det klart att Nicklas Bäckström återigen skulle spela i Brynäs IF, efter 18 år i NHL.

– Jag har alltid känt att jag någon gång skulle vilja representera Brynäs igen om möjligheten skulle uppstå. Jag har länge haft en stor drivkraft att få återvända till Brynäs. Efter att ha kört rehab och varit borta från spel i nästan två säsonger så känner jag mig väldigt laddad och full av energi till att bidra till föreningens framtida framgångar, sa Nicklas Bäckström till Brynäs hemsida då.



Den 13 september 2025 blev återkomsten till SHL verklighet, när Brynäs föll med 4–7 mot Växjö i premiären. Bäckström gick poänglös från matchen.

– Det är svårt att beskriva, det är känslosamt. Men när matchen är igång så glömmer man bort det. Men vi är inte riktigt där i dag. Det är bara att ladda om, sa han till Sportbladet efter matchen.

Har Nicklas Bäckström spelat i NHL?

Nicklas Bäckström har spelat i NHL, och han gjorde det i 18 år. Under samtliga säsonger spelade han i Washington Capitals, och vann Stanley Cup 2018.

Under tiden i Washington Capitals blev han tajt med Aleksander Ovetjkin, både på och utanför planen. Bäckström är den som passat fram till flest av den ryske supertjärnans rekordmånga NHL-mål, totalt har det blivit hela 279 assists, skriver nhl.com.

Var Nicklas Bäckström dopad under OS?

Nicklas Bäckström var dopad under OS 2014 i Sotji, men det var en riktigt invecklad historia. Inför OS-finalen mot Kanada, så lämnade den då 26-årige Bäckström ett positivt provsvar, och även B-provet visade att han överskridt gränserna för pseudoefedrin. Ett ämne som ingår i en allergimedicin som hockeystjärnan hade tagit under flera år, skrev Sportbladet då.

Efter mängder av överklaganden, fick historien ett slut i januari 2015, nästan ett år efter det positiva dopningsprovet. Internationella olympiska kommittén och Internationella ishockeyförbundet nådde då en överenskommelse och straffet för Nicklas Bäckström blev en reprimand, vilket är det lägsta en idrottare kan få för en dopningsförseelse.

Straffet blev en match avstängning (OS-finalen), men svensken fick behålla silvermedaljen, rapporterade SVT Sport då.

Har Nicklas Bäckström fru eller flickvän?

Nicklas Bäckström har en fru, som heter Liza Berg.

Nicklas Bäckström och Liza Berg 2018. Foto: Nick Wass/TT

Paret gifte sig sommaren 2022 i Stockholm med mängder av hockeykändisar som gäster där ibland Peter Forsberg, Elias Lindholm och T.J Oshie.

Så här såg det ut kvällen innan bröllopet, stökigt och vått värre.

Nicklas Bäckström familj – har han barn?

Nicklas Bäckström har familj, och tre barn tillsammans med sin fru Liza Berg. Barnen heter Alizee, Haley och Vince.

Liza Berg och barnen bor nu i Stockholm, medan Nicklas Bäckström pendlar mellan huvudstaden och Gävle

I en intervju med Expressen har dottern Haley berättat att hon och brorsan Vince försökt att få sin pappa att spela ishockey i Sverige.

– Det är jätteroligt att han har bestämt sig för att spela. Vi tycker det är kul att gå på hockey, sa hon till tidningen då.

Nicklas Bäckström med sin familj 2021. Foto: Nick Wass/TT

