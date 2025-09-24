Daniel Ståhl hyllade sin idol Mats Sundin efter VM-guldet.

Nu tackar den tidigare hockeystjärnan för uppmärksamheten – genom ett härligt erbjudande.

Daniel Ståhl vann sitt tredje VM-guld efter en dramatisk final som avgjordes i ett rejält regnoväder. Kastare halkade, ramlade och misslyckades, medan svensken dansade under sitt paraply på arenan i Tokyo. I sista kastet avgjorde han tävlingen med ett superkast på 70,47.

Efter guldet vände sig Daniel Ståhl till kameran med en hälsning till mamma rakt ut SVT:s sändning.

– Hör du mig, mamma? Jag är världsmästare för tredje gången.

– Jag har tangerat min största idol, Mats Sundin. Toronto Maple Leafs, Djurgårdens IF. Han har tre VM-guld, ett OS-guld. Nu har jag också tre VM-guld och ett OS-guld. Jag är väldigt stolt över det.

Daniel Ståhl har efter utlandet förklarat att han som åttaåring bestämde sig för att lyckas med samma sak som idolen Mats Sundin: tre VM-guld och ett OS-guld.

Suddens svar efter Ståhls hälsning

Det dröjde innan Daniel Ståhl fick svar från "Sudden", som enligt egen utsago varit ute i skogen utan täckning när finalen avgjordes.

I ett sms till Sportbladet skriver han:

”Jag känner mig hedrad och stolt över att ha varit Daniels förebild. Han är de stora ögonblickens atlet och en av Sveriges främsta idrottare genom alla tider. Det jag har allra störst respekt för hos Daniel är hur han är som människa, hur han behandlar sina motståndare, publiken och människorna runt honom. En fantastisk förebild för svensk idrott”

Så vill Mats Sundin tacka Daniel Ståhl

Nu vill Mats Sundin träffa Ståhl, och bjuda på en bättre måltid.



– Jag hoppas få bjuda honom på en VM-guldlunch någon gång när allt lugnar ner sig framöver. Jag hoppas att vi kan ses, säger han till Radiosporten och fortsätter: