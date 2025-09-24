Direktsändning innebär att det kan gå fel, och det kan man säga att det gjorde när det var dags för sport i SVT:s Morgonstudion.

Varje vardagsmorgon kan SVT:s tittare slå på "Morgonstudion", och ta del av det senaste inom nyheter, kultur och sport.

Oftast går allt som det ska, men ibland strular tekniken och då blir det problem när det är direktsändning.

Ibland flyter det inte på som planerat. Skärmavbild: SVT

Inga inslag i Morgonstudion

Och det var det som hände när programledaren Richard Lann skulle leverera sportnyheterna på tisdagsmorgonen. Han började med att presentera Johan Söderqvists U23-VM-guld i mountainbike – men inget inslag rullades ut.

– Okej då får vi vänta med det inslaget och se. Har vi ett inslag som handlar om damallsvenskan? Nä hej, okej.

– Då är det lite inslagsbrist här.

– Har vi något inslag än så länge? Annars... Då tror jag att vi får ta ny tag. Det är inte så mycket att göra utan inslag. Lite svårt att berätta.

– Jaha, ja vi får ta nya tag Richard, säger Morgonstudions programledare Alex Letic efter den tekniska kollapsen.

Lite senare i sändningen drabbades även Kulturnytt av teknikstrul, och inslag som inte gick ut.

Andre Pops äckliga avslöjande i SVT

Den som gillar sport och följde friidrotts-VM förra veckan i SVT, fick se programledaren André Pops avslöja något ofräscht som pågår bakom kamerorna i mixade zonen.

I området står sändande bolag med reportrar och programledare och väntar på att göra intervjuer med idrottarna efter de tävlat.

– På andra sidan här, där de aktiva står. Särskilt efter 800 när de tömt sig helt och väntar på intervjuer. Så kräks de ibland, säger André Pops och fortsätter:

– Och då är det någon som har jobbet att ta hand om det.