Kritiserade polischefen slutar: "Jag har gjort mitt"

Den kritiserade polischefen Per Engström slutar. "Jag har gjort mitt", säger han till Göteborgs-Posten.

Per Engström lämnar polisen efter den infekterade konflikten inom fotbollen.

För GP berättar Nationella operativa avdelningens chef varför.

— Jag har tre fyra månader kvar. Sedan går jag i pension. Jag har gått över tiden egentligen. Jag fyller 66 alldeles strax, och känner att jag har gjort mitt. Att jag kan vara nöjd med det, säger Engström.

Lämnar sitt uppdrag

Engström hamnade nyligen i händelsernas centrum när polisen införde de omdiskuterade direktiven inför den 24:e allsvenska omgången. Kravet var att matcherna skulle avbrytas om supportrar på läktarna bar maskering.

Men efter hård kritik backade polisen i sista stund. Direktiven drogs tillbaka – och samtidigt försvann Engström från rampljuset.

I stället var det kollegan Marie Borg som frontade beslutet.