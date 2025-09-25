Nyheter24
Annons
Sport /Polisen

Kritiserade polischefen slutar: "Jag har gjort mitt"

Publicerad: 25 sep. 2025, kl. 18:36
Uppdaterad: 25 sep. 2025, kl. 18:52
Per Engström lämnar polisyrket. Arkivbild. Foto: Claudio Bresciani/TT

Den kritiserade polischefen Per Engström slutar. "Jag har gjort mitt", säger han till Göteborgs-Posten.

TT Nyhetsbyrån
TT Nyhetsbyrån,
Redaktör
Tove Hiitti
Tove Hiitti,
Reporter

Ämnen:

Polisen, Fotboll

Per Engström lämnar polisen efter den infekterade konflikten inom fotbollen.

För GP berättar Nationella operativa avdelningens chef varför.

— Jag har tre fyra månader kvar. Sedan går jag i pension. Jag har gått över tiden egentligen. Jag fyller 66 alldeles strax, och känner att jag har gjort mitt. Att jag kan vara nöjd med det, säger Engström.

Lämnar sitt uppdrag

Engström hamnade nyligen i händelsernas centrum när polisen införde de omdiskuterade direktiven inför den 24:e allsvenska omgången. Kravet var att matcherna skulle avbrytas om supportrar på läktarna bar maskering.

Men efter hård kritik backade polisen i sista stund. Direktiven drogs tillbaka – och samtidigt försvann Engström från rampljuset.

I stället var det kollegan Marie Borg som frontade beslutet.

Nu träder alltså Engström fram igen och berättar att han lämnar sitt uppdrag, både inom fotbollen och som polis.

Kommentarer

Senaste nytt

Idag
15:28
Sport

Orden om syrliga golfbråket – inför Ryder Cup

Idag
14:42
Sport

Uppgifter: Uefa på väg att stänga av Israel

Idag
13:52
Sport

Mitt i guldstriden släpper Mjällby spelare

Idag
13:06
Sport

Ändrar reglerna för att rädda sporten

Idag
11:30
Sport

Profilen återvänder till mästarlaget

Idag
11:04
Sport

Näslunds OS-oro: "Jag är inte där jag vill vara"

Senaste nytt
Annons
Annons
Annons